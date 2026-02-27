Gianluca Grignani sul palco del Festival Di Sanremo

Condividi questo articolo:









Questa sera, venerdì 27 febbraio, GIANLUCA GRIGNANI sarà sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in occasione della serata dedicata alle cover, ospite di LUCHÈ. Insieme realizzeranno una nuova versione di una delle sue storiche hit, “FALCO A METÀ”, contenuta nell’album “Destinazione Paradiso” del 1995, ripubblicato lo scorso dicembre da Universal Music Italia in una edizione speciale per celebrarne i 30 anni.

Gianluca Grignani torna al Festival di Sanremo dopo essere stato per 7 volte in gara e 2 volte in qualità di ospite. Nel 1995 ha partecipato nella categoria Nuove Proposte con il brano “Destinazione paradiso” (anche se nel 1994 era stato già presentato alle selezioni di Sanremo Giovani con il singolo “La mia storia tra le dita”). Nel 1999 ha debuttato nella sezione Big con “Il giorno perfetto”. Tre anni più tardi, nel 2002, era in gara al Festival di Sanremo con “Lacrime dalla Luna”, mentre nel 2006 ha presentato il brano “Liberi di sognare”. È salito sul palco del Teatro Ariston esibendosi nel 2008 con il brano “Cammina nel Sole” e nel 2015 con “Sogni infranti”. Nel 2023 è tornato in gara al Festival di Sanremo con “Quando ti manca il fiato”.

In occasione della serata dei duetti, Grignani è stato ospite nel 2012 di Pierdavide Carone (con cui ha cantato “Nanì”, prodotta e diretta da Lucio Dalla) e nel 2022 di Irama (con cui ha duettato sulle note di “La mia storia tra le dita”).

L’outfit che Gianluca Grignani indosserà al Festival di Sanremo è firmato da Pence1979.

Marco de Lucia è il personal stylist dell’artista.

Intanto cresce l’attesa per il ritorno di Gianluca Grignani sulle scene live con VERDE SMERALDO – RESIDUI DI ROCK’N’ROLL.

Dopo la data zero che si terrà il 23 maggio al Lanciano Forum di CASTELRAIMONDO (Macerata), Gianluca Grignani sarà in concerto il 25 maggio all’Alcatraz di MILANO e il 27 maggio all’Atlantico di ROMA.

L’elettrico cantautore porterà sul palco l’energia e la grinta che da sempre lo contraddistinguono.

In scaletta le canzoni che hanno segnato la sua trentennale carriera e la storia della musica italiana, da “La mia storia tra le dita” a “Destinazione Paradiso”, da “La fabbrica di plastica” a “Quando ti manca il fiato”, da “Falco a metà” a “Cammina nel sole”.

In occasione di questi live, prodotti e organizzati da Trident Music, gli spettatori potranno stare a stretto contatto con uno dei protagonisti più originali e carismatici del panorama musicale italiano, un cantautore pluripremiato, con 5 milioni di dischi venduti e che oggi vanta oltre 6.600.000 ascoltatori mensili su Spotify.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it, Ticketmaster.it e Ciaotickets.com.

Info su www.tridentmusic.it.