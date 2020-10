Gianluigi Nuzzi, attesa per il tampone. A rischio la puntata di Quarto grado

Dal suo profilo instagram, Gianluigi Nuzzi ha annunciato di esssere in isolamento in attesa del risultato del tampone. Il conduttore di Quarto grado, afflitto da una live influenza (come scrive nel post instagram), dichiara che sta bene e che appena avrà il rreferto sapremo se il programma andrà in onda regolarmente.

Intanto ecco gli argomenti di approfondimento della puntata che dovrebbe andare in onda questa sera, 23 ottobre.

Quarto grado

torna sul giallo di Mariella Cimò, la donna scomparsa dalla sua casa di San Gregorio di Catania, nella notte tra il 24 e il 25 agosto 2011. Il suo corpo non è stato mai ritrovato. Il marito, Salvatore di Grazia è stato condannato a 25 anni di reclusione in secondo grado, con l’accusa di omicidio e soppressione del cadavere. Gli avvocati hanno presentato ricorso in Cassazione.

Al centro della puntata anche la morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, madre e figlio trovati morti nei boschi di Caronia (Messina) lo scorso agosto. I contorni della vicenda presentano ancora molte ombre da chiarire: ad aumentare i dubbi è anche il marito di Viviana, Daniele Mondello, che non crede all’ipotesi del suicidio e si dice sempre più convinto che la moglie sia stata eliminata, perché testimone scomoda.