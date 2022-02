Gianni Morandi porta a Sanremo l’elisir di giovinezza

Gianni Morandi, l’eterno ragazzo ha vinto su tutti per la sua grinta e la sua leggerezza, trascinando il pubblico con la sua energia. L’interpretazione di “Apri tutte le porte”, scritta da Lorenzo Jovanotti per lui, non poteva essere più azzeccata.

“Più che una coppia, una miscela esplosiva!” –come li ha definiti Amadeus annunciandoli sul palco del 72esimo Festival della canzone italiana durante la serata delle cover, più giovane dei giovani ci ricorda che “essere giovani” non è una questione anagrafica il vero elisir di givinezza è la voglia di mettersi in gioco, sempre.

La leggerezza è il mood di questo Festival di Sanremo, una leggerezza che non è superficialità, di cui c’è tanto bisogno proprio in questi anni pesanti di pandemia.

Nel video la giornata e serata della coppia più grintosa della 72ma edizione del Festival di Sanremo.