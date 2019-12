E’ on line il terzo videoclip estratto dall’album “Futuro Improvviso” di Gianni Togni, il terzo lyric estratto da “ Futuro improvviso “l’album pop-alternativo registrato completamente in analogico; il videoclip é da settembre 2019 in tutti gli store per l’etichetta Acquarello ed è distribuito da Self e Believe.

Nella grafica del video, realizzato da Federico Romanazzo, le parole della canzone si trasformano in immagini coloratissime, per animare vivacemente i propositi, le intenzioni e le visioni del domani, come buon auspicio per il futuro.

Il cantautore romano, inoltre, annuncia nuovi concerti nei teatri nel 2020: oltre al primo appuntamento del 21 marzo a Roma all’Auditorium Parco della Musica, si aggiungono in calendario: l’evento del 21 aprile a Torino al Teatro Colosseo e il live del 22 aprile a Milano al Teatro della Luna di Assago.

Il ritorno in concerto di Gianni Togni conicide con i suoi quarant’anni di carriera musicale; a marzo del 1980, infatti, uscì la canzone “Luna”, che segnò l’inizio di una lunga serie di album e musical teatrali di successo.

Accompagnato sul palcoscenico da talentuosi e importanti musicisti, Gianni Togni si prepara a ripercorrere la sua storia artistica, proponendo le tante hit più famose e i brani più impegnati di una variegata discografia pop internazionale.

Commenti

commenti