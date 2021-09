Giochi live in streaming: quali sono le app da non perdere

Le app sono sempre di più nostre alleate nella vita di tutti i giorni, strumenti di uso quotidiano che ci consentono di risolvere piccole e grandi problematiche, ma anche semplicemente di divertirci utilizzando lo smartphone. Proprio il settore dell’intrattenimento ludico ha visto negli ultimi anni affermarsi diverse app per il gioco live in streaming: ecco alcune delle più interessanti.

Giochi in streaming: come funzionano?

Le tecnologie streaming hanno rivoluzionato molte attività umane, spostando sul web e digitalizzando azioni prima legate all’uso di supporti fisici. Esempi classici in tal senso sono l’ascolto di musica e la visione di film in digitale, ma anche gli strumenti di comunicazione, che oggi sfruttano lo streaming video per permettere di parlare vis-a-vis con una o più persone connesse da qualsiasi angolo del mondo, così come di organizzare vere e proprie videoconferenze. Lo stesso sistema viene oggi ampiamente utilizzato anche in ambito videoludico, permettendo di giocare live semplicemente disponendo di una connessione internet, sia da desktop che da mobile.

Dal punto di vista tecnico, lo streaming permette di ricevere un flusso di dati in tempo reale, eliminando la necessità di dover effettuare un download completo per usufruire dei relativi file: proprio in questo modo, diventa possibile dunque giocare su apposite piattaforme senza dover fruire di un CD, di un DVD o di dover occupare spazio sull’hard disk con file talvolta anche molto pesanti. Un vantaggio non da poco se si considera quanto i videogame attuali siano complessi e curati dal punto di vista grafico.

I migliori giochi in live streaming del momento

Per giocare live in streaming, sia da soli che in modalità multiplayer, è necessario accedere tramite web a piattaforme e app mobili che consentono di avviare il proprio videogame preferito e di entrare immediatamente nello scenario di gioco. Tali piattaforme possono essere legate a un singolo titolo oppure includere cataloghi più ampi, come accade oggi su molti servizi digitali che puntano a sostituire definitivamente le classiche console.

La categoria dei giochi MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) è forse quella che maggiormente rappresenta l’evoluzione di questo settore: il successo di titoli come League Of Legends, Fortnite e PUBG, infatti, è dovuto non soltanto al giusto mix tra azione e strategia, ma anche alla possibilità di incontrare sullo stesso scenario tanti altri utenti connessi nello stesso momento e di intraprendere con loro missioni cooperative o sfide battle royale. Proprio per questo motivo, i nomi sopra citati vanno considerati tra i migliori giochi da utilizzare live.

Tra i comparti più attivi nel campo del gioco live vi è poi sicuramente quello dei live casino digitali, come quello messo a punto da Betway, accessibile direttamente da mobile, nei quali è possibile giocare ed entrare al tempo stesso in contatto con molti altri appassionati. All’interno dei casino online, il giocatore potrà trovarsi di fronte a un’ampia scelta di opzioni, che includono grandi classici come le slot machine e le roulette, ma anche accedere a veri e propri tornei multiplayer e far parte di una grande community in continuo movimento.

Un altro dei giochi che conta più fan in assoluto a livello mondiale è Grand Theft Auto, serie videoludica appartenente al genere delle “avventure dinamiche” che combina azione e avventura in un rapido susseguirsi di scene da vivere fino all’ultimo respiro. Disponibile anche su una delle piattaforme più in voga del momento, ossia Steam, GTA può essere già considerato un grande classico dei videogame.

Infine, nonostante la rapida evoluzione tecnologica di questi anni, non si possono non citare tra le migliori opzioni da trovare online i giochi di stampo “vintage”, oggetto di quel fenomeno che va sotto il nome di retrogaming e che unisce sotto il tetto della nostalgia i tanti che sono cresciuti con le prime semplici avventure su schermo. Sulle varie piattaforme di gioco e negli app store è oggi possibile trovare videogiochi che hanno fatto storia, come Super Mario, Sonic o il Tetris: proprio al baffuto idraulico è dedicata l’aggiunta Super Mario Maker, che permette agli appassionati di creare e condividere dei livelli personalizzati, un’opzione che sta piacendo davvero molto a coloro che vogliono unire questa “vecchia” passione all’attuale spirito di community di portali come Twitch.