Giornata sociale con personaggi di spicco all’Antica Scuderia di Ilaria Freddara e Massimo Giannini

Domenica 18 ottobre, in occasione di un evento organizzato dall’Academy of Art and Image e dai titolari dell’ Antica Scuderia Ilaria Freddara – nota atleta campionessa italiana di fitness, ex praticante di atletica leggera ginnastica artistica e golf – e Massimo Giannini – ex tecnico della Svezia – gestori del circolo da loro creato all’interno di una superlativa struttura che fino a pochi anni fa era quartier generale dell’attore Gabriel Garko, sono state consegnate al Prof. Giulio Tarro, allievo di Sabin che divenne noto al grande pubblico alla fine degli anni ’70 per il ruolo avuto nell’affrontare il cosiddetto male oscuro che colpì Napoli e che oggi è finalmente tornato alla ribalta mediatica in occasione della diffusione in Italia della pandemia di COVID-19, al conduttore Anthony Peth ed all’attrice Milena Miconi , le tessere di soci onorari del circolo.

Il Prof. Tarro ha intrattenuto gli intervenuti trattando un argomento di estrema attualità quale è quello del Covid19 e rispondendo peraltro a domande che gli sono state rivolte alle quali ha risposto con grande competenza e completezza contribuendo a rendere ancor più vivo ed interessante il pranzo sociale già ricco di per se di grande convivialità.

L’Antica Scuderia è ubicata in un posto strategico, sulla Via Aurelia in via G. Lazzati, 120 a pochi minuti dal centro di Roma ed è un Centro specializzato nelle varie specialità del mondo dell’ippica ed in passeggiate a cavallo: è gestita con grande cura e con amore dalla stessa Ilaria Freddara, una splendida padrona di casa che con il suo inconfondibile stile è in grado di vicina e di soddisfare le esigenze di ogni singolo ospite consentendogli in tal modo di degustare prelibatezze culinarie preparate con le sue stesse mani.

Bellissima giornata piena di sole quella che con grande cura Paola Zanoni Presidente e Responsabile Ufficio Stampa dell’Academy of Art and Image ha con la sua preziosa esperienza contribuito ad organizzare e che, oltre al pranzo sociale ed alla consegna delle tessere d’oro, ha visto la partecipazione alla cerimonia delle auto d’epoca della della Porticaro Car Club e dei “Ragazzi speciali“ della Traiano Boxe.

Ovvia ed attesa la conclusione della giornata con una passeggiata a cavallo nei floridi boschi circostanti la scuderia.