Giovedì 19 dicembre 2019

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Per raccogliere fondi a sostegno del progetto

“UN’AMBULANZA PER LA VITA” promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara

Condotto da Gigi & Ross

insieme alla madrina della Fondazione Maria Mazza

presenti Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro

e moltissimi ospiti dello sport, dello spettacolo e della musica

Dicembre è un mese speciale in cui la magia del Natale dona la piacevole convinzione di poter vedere realizzati i nostri sogni. E’ quello che in concreto tenta di fare con grande impegno la Fondazione Cannavaro Ferrara -nata dalla sinergia di due coppie di fratelli Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro e Vincenzo Ferrara- che per la quarta edizione organizza a Napoli il Galà Charity Night.

Il grande appuntamento con quello che è l’evento di punta atteso tutto l’anno, finalmente si avvicina. Grazie al Charity del 2018, la Fondazione ha realizzato

due importanti progetti sociali: “La Casa di Matteo di Bacoli”, una nuova casa di accoglienza per bambini orfani con disabilità gravi, e “Un Tutor per amico” un progetto integrato contro la dispersione scolastica di studenti DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento).

Nella quarta edizione del Galà Charity Night i fondi che saranno raccolti – tramite le donazioni per la cena, l’asta benefica e la lotteria- saranno destinati ad un altro vitale progetto sociale, “Un’Ambulanza per la vita“, che mira all’acquisto di un mezzo di soccorso per il trasporto neonatale di emergenza a beneficio di tutta la Regione Campania. Il progetto nasce dalla volontà di rispondere all’accorata denuncia del Prof. Francesco Raimondi, Direttore del Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale e Responsabile Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale dell’A.O.U. “Federico II” di Napoli: “manca ancora uno dei quattro mezzi destinati a coprire i trasferimenti dei neonati in pericolo di vita. Questo costringe l’ambulanza della Federico II, ormai con elevatissimo chilometraggio (252 milakm), ad un impegno estenuante ed ad andare fino ai confini della Campania. Percorrere le nostre strade in sicurezza quando il tempo stringe e le condizioni meteo sono avverse deve essere fatto su mezzi efficienti che vanno avvicendati”. Da qui l’importanza di un intervento da parte di tutti a cui è richiesta una partecipazione con il cuore a favore di un tema improrogabile per la città di Napoli.

Saranno presenti alla serata Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro e molti amici e sostenitori della Fondazione, tra cui: Ornella Muti, Maria Mazza, Veronica Maya, Miriam Candurro, Patrizio Rispo, Francesco di Leva, Luca Capuano, Valentina Stella, Maria Pia Calzone, Mr.Hyde, Joseph Capriati, Antonio Floro Flores, Christian Maggio, Massimiliano Rosolino, Michelangelo Tommaso, Samanta Piccinetti, Manila Nazzaro, Cristiana dell’Anna, Peppe Iodice, Gabriele Parpiglia e, special Guest del reality Amici Celebrities, Alberto Urso, Pamela Camassa, Cristina Donadio, Filippo Bisciglia, Massimiliano Varrese, Alessandro Bolide.

All’asta diversi oggetti messi a disposizione dalle aziende partner dell’iniziativa: un’ opera di Andy Warhol donata alla Fondazione da International Broker Art, un presepe del maestro Ferrigno, una scultura di Lello Esposito, quattro oggetti preziosi di Damiani e un maxi TV Led donato da Euronics Tufano.

La serata di gala, organizzata da Mila Gambardella con Le Mille Me Comunication, è già in sold out da un mese. L’evento sarà un’occasione per

distribuire il calendario della Fondazione abbinato alla lotteria e presentato nella sua prima edizione sponsorizzata da Smeraglia Luxury Clinic, a cui hanno prestato il volto diversi nomi noti dello spettacolo e dello sport che figurano insieme a 6 progetti seguiti dalla Fondazione.

Moltissime le aziende, che grazie alla collaborazione con Stefania Avallone, hanno sostenuto e reso possibile la serata: Smeraglia Luxury Clinic, Antonio & Antonio, Liujo, Kiton, Riflessi, Galdieri Rent, Baggio Gioielli, Production Group, Az Investigation, Coconuda, Sorbino, Otofarma, Narciso, Gulliver, Legora ed Intercontinental Investigazion, My Syle Bags.

Sede dell’evento: Museo di Pietrarsa

Il Museo di Pietrarsa è un museo ferroviario in cui i visitatori possono intraprendere un viaggio nel passato tra i treni e le locomotive che hanno rappresentato le Ferrovie Italiane negli ultimi 170 anni ed è uno dei luoghi simbolo della storia delle Ferrovie dello Stato. Sviluppato su un’area di 36mila metri quadrati, di cui 14mila coperti, il museo è collocato in una suggestiva posizione tra il mare e il Vesuvio, con una spettacolare vista sul Golfo di Napoli. Il nuovo corso intrapreso dalla Fondazione FS mira a fare del Museo di Pietrarsa un vero e proprio moderno polo culturale.

Commenti

commenti