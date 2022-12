“Girasoli” un film di Catrinel Marlon, al via le riprese a Roma

Sono iniziate a Roma le riprese del film Girasoli, opera che segna il debutto dietro la macchina da presa dell’attrice Catrinel Marlon. Il film, ispirato ad una storia vera che ha toccato da vicino la regista e i suoi familiari, è stato scritto dalla stessa Marlon con Francesca Nozzolillo e Heidrun Schleef. Negli anni ’60, un amore impossibile tra due ragazze nasce per caso tra le mura di un ospedale psichiatrico, più simile a una prigione che a un istituto di cura. A vestire i panni dei protagonisti, Gaia Girace, Mariarosaria Mingione, Monica Guerritore , Pietro Ragusa e Rodica Lazar.

Catrinel Marlon ha dichiarato: “Ho deciso di raccontare questa storia perché mi ha toccato da vicino. Con questo film voglio ricordare come i manicomi furono luoghi tremendi di sofferenza e reclusione ma anche di come tra centinaia di vite spezzate e dimenticate possa nascere una bellissima storia d’amore”.

Il cast tecnico vede Fabio Zamarion alla direzione della fotografia, Tonino Zera alla scenografia, ai costumi Nicoletta Ercole, al montaggio Massimo Quaglia e alle musiche Cesare Cremonini. Prodotto da Massimiliano Di Lodovico per Masi Film con Joseph Rouschop per Gapbuster, Cristian Mungiu per Mobra Film, e Lumina MGR Girasoli è una co-produzione Italia, Belgio, Romania, e sarà distribuito da Europictures.