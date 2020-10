https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4343484975723434&id=207215176017122

Giulio Golia positivo al Covid, l’annuncio su Facebook

Giulio Golia è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Lo ha annunciato sui social pochi minuti fa attraverso un video, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione televisiva de Le Iene.

“Sono positivo al Covid”. Pochi minuti fa Giulio Golia ha annunciato sui suoi social l’esito del tampone dopo essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus. Al momento è in quarantena. Golia, come tutte le Iene, era al lavoro per realizzare i servizi della nuova stagione, che inizierà lunedì 5 ottobre con lo “Speciale Mario Biondo – Un suicidio inspiegabile” e dal 6 ottobre tutti i martedì e giovedì dalle 21.10 su Italia1