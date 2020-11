Glenn Close mostra la lettera di Katharine Hepburn e il coltello di “Attrazione Fatale” #video

In collegamento da casa, Glenn Close, ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo che Fa”, mostra al pubblico due particolarissimi ricordi personali. Su sollecitazione del conduttore l’attrice mostra il coltello usato nella scena del film “Attrazione Fatale”, nel momento in cui prova ad uccidere Michael Douglas. Il coltello, ha specificato, era di carta, non avrei mai potuto fargli del male.

Il momento però più toccante è stato quando la Close ha letto la lettera di Glenn Close mostra la lettera di Katharine Hepburn e il coltello di Katherine Hepburn, ben incorniciata, rivelando che aveva scelto di fare l’attrice a sette anni guardando i film Disney, “sono contenta che hai scelto di fare questo terribile mestriere..ammettiamomolo è un modo magnifico di vivere…”.

Video Raiplay.it