“ Gossip Girl “: in esclusiva su Sky e NOW dal 2 dicembre i nuovi episodi dell’iconico teen drama

“ Gossip Girl “: in esclusiva su Sky e NOW dal 2...

Debutterà in esclusiva su Sky e, in streaming solo su NOW, il 2 dicembre, la seconda stagione di “ GOSSIP GIRL “, di cui sono stati rilasciati il trailer ufficiale ed key art.

Con un episodio a settimana dato in contemporanea al debutto su HBO Max, torna l’iconico teen drama sulle scandalose vite dell’élite di Manhattan sviluppato dallo showrunner Joshua Safran, già sceneggiatore e produttore esecutivo dell’omonima serie originale.

Anche i nuovi episodi sono basati dai romanzi bestseller di Cecily von Ziegesar e sullo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage. La prima stagione ha debuttato nel 2021 ed è per intero disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW.

