Gran Ballo della Rosa: evento a Napoli il 21 giugno

La quinta edizione del Gran Ballo della Rosa si terrà il 21 giugno p.v. alle h 18:00 a Villa Lucrezio in Via Tito Lucrezio Caro 40, Napoli. Illuminati da un panorama mozzafiato, gli oltre duecento

ospiti potranno trascorrere una serata all’insegna della solidarietà. Perché è di solidarietà che si parla ed è la solidarietà il motore propulsore dei Lions che quest’anno portano sul podio un

importantissimo e pregevole service che vede protagonista l’Epilessia. Suggerito dall’associazione E.C.O. Epilessie Campania OdV, il service è stato ben accolto dalla dinamica e generosissima presidente Rita Colazza Gori, che durante la sua gioventù (ci racconta) ha anche eseguito una specializzazione in psicologia proprio nel reparto che oggi accoglie il Centro di Epilessia di riferimento regionale Federico II a Napoli.

Dunque, i Lions si tingono di viola (il viola è il colore simbolo dell’epilessia) e dedicano il prossimo Gran Gala al Centro di Epilessia di riferimento regionale. La raccolta fondi è già iniziata e

la corsa alla vendita degli ultimi biglietti è l’unico scopo della presidente del Club Lions Capri che, determinata più che mai vuole raggiungere, assieme a tutti i suoi soci, risultati di riguardo.

Epilessia è una parola che deriva dal greco e vuol dire “essere colti di sorpresa” infatti, si tratta di una patologia che arriva all’improvviso ed è senza alcun preavviso che colpisce oltre 500 mila persone in Italia e 50 mila solo in Campania. L’auspicio è quello di poter rendere meno pesante l’attesa alle cure, dei pazienti che spesso sono farmacoresistenti o affetti da malattie rare con conseguenze epilettiche.

Un’incredibile catena di solidarietà si è attivata in città e tantissimi sono gli sponsor che stanno rendendo possibile la vendita dei biglietti. Tra questi ringraziamo: BCC Napoli nella persona del

Presidente Amedeo Manzo, E.Marinella, M.A.X.O. Audioprotesi, NefroCenter, Poppella, Steel Service, Abiba Bijoux, Artemisia, Impero Couture, Studio Gaeta dottori commercialisti e revisori

legali, Artemisia, Giannotti Presepi, Nausicaa istituto di bellezza, Federica Carpino Psicologa e Psicoterapeuta, il Gran Gala delle Margherite nella persona di Biancamaria Lucibelli. Un

particolare ringraziamento va alla proprietà di Villa Lucrezio che ha dato alla presidente del Club Lions Capri, la possibilità di organizzare il Ballo della Rosa e Cuori di Sfogliatelle che

donerà la torta con logo e sfogliatelle per tutti i presenti.

Il Gran Ballo della Rosa , per Il Club Lions Capri sarà la possibilità di completare anche un precedente service dedicato ai ragazzi del carcere minorile dì Nisida seguiti dall’associazione

cugnizzi a Vela che si occupa dì organizzare percorsi dì recupero Scugnizzi attraverso il restauro dì barche a Vela con il fondamentale contributo della Marina Militare.