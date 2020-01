Grande Fratello Vip 4: su Canale 5 con Alfonso Signorini affiancato da Wanda Nara e Pupo

A vent’anni dal debutto di Big Brother nel mondo al via la quarta edizione di GRANDE FRATELLO VIP con un evento straordinario: LA PRIMA PUNTATA RADDOPPIA. Due gruppi di concorrenti, due serate d’esordio, il doppio delle emozioni e quattro highlander…

Presentata oggi la nuova edizione del GFVip sotto l’autorevole guida di Alfonso Signorini che ha selezionato i concorrenti e firma da autore il programma,oltre alla conduzione. La scelta di Wanda Nara e Pupo come opinionisti l’ha spiegata così: “Wanda è una donna che è riuscita a farsi valere in un mondo prevalentemente maschile, a Tiky Taka”, di “Pupo è rimasto memorabile nella storia della TV per un episodio in particolare, ai tempi in cui fu inviato per La Fattoria…”, episodio che ha poi ricordato lo stesso Pupo (vedi video). Insomma la nuova edizione del Grande Fratello Vip, si annuncia già molto piccante e particolare.

LE NOVITA’ del Grande Fratello Vip 4: Torna “Grande Fratello Vip”, in prima serata su Canale 5, con tantissime e importanti novità: la prima puntata raddoppia diventando un evento straordinario in onda mercoledì 8 e venerdì 10 gennaio. Due gruppi di concorrenti varcheranno la Porta Rossa, due serate d’esordio e il doppio delle emozioni. Non solo, quest’anno, al timone del programma, prodotto da Endemol Shine Italy, Alfonso Signorini. Al suo fianco un’esplosiva coppia di opinionisti formata da Wanda Nara e Pupo.

Nell’anno del ventennale del format “Big Brother”, sono 19 i concorrenti “vip” pronti a varcare la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia e a vivere un’avventura che durerà circa tre mesi. Non solo, con loro anche quattro highlander: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini. L’obiettivo è solo quello di divertirsi, vivere un’esperienza unica nel suo genere e, perché no, aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza.

Come sempre, gli inquilini della Casa sono spiati 24 ore su 24, senza possibilità di avere riferimenti orari o contatti diretti col mondo esterno. A “Grande Fratello Vip” ogni maschera viene meno. La “convivenza forzata” offre a ciascuno il privilegio di mostrarsi per quello che è e vivere ogni sentimento, dall’amicizia, all’insofferenza fino all’amore in maniera totalizzante. Non ci sono infatti segreti per i telespettatori del reality per eccellenza.

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30).

Il pubblico è inoltre parte attiva del programma, grazie alle iniziative interattive del sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset Play e dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

Il gruppo di autori, coordinato da Andrea Palazzo, è composto da: Fausto Enni, Alfonso Signorini, Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Irene Ghergo, Alessio Giaquinto, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza, Alessandro Santucci.

Il produttore esecutivo RTI è Lino Tatalo, il produttore esecutivo Endemol Shine Italy è Alessio de Luca, la regia dello studio è affidata ad Alessio Pollacci, quella della Casa a Marco Fuortes. L’evoluzione crossmediale e interattiva di “Grande Fratello Vip” è affidata alla Direzione Business Digital di RTI.

