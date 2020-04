“Grande Fratello Vip”, la finale di una stagione da “mission impossible” per Signorini…

“Grande Fratello Vip”, la finale di una stagione da “mission impossible” per Signorini…

“Grande Fratello Vip”: sta per terminare la quarta edizione potremmo dire più “sfortunata” ( e la più brutta) direbbe qualcuno. Difficile da seguire e diciamo, da accettare con la pandemia in corso in cui tutti siamo costretti a stare “in casa”, pensare che pochi “fortunati” vip sono reclusi per gioco, e sempre per gioco dovrebbero divertirsi e divertire, beh è pittosto arduo da comprendere. Quasi una mission impossible, e lo sa bene il condutore e ideatore di questa edizione, Alfonso Signorini, partito con le migliori intenzioni, che si è accollato tutta la responsabilità del programma, pagando lo scotto anche per la contingenza #coronavirus, non attribuibile ad alcuno.

Al di là delle riflessioni, the show must go on e deve anche avere un finale (finalmente), che vedremo in diretta questa sera, 8 aprile). Al televoto Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese, che si contendono la finale con Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta,

Al momento, nella Casa di Cinecittà, sono rimasti in 7: Antonella Elia, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese – tutti e tre al televoto per guadagnare gli ultimi due posti da finalisti – Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta (già decretati finalisti nelle scorse puntate). Solo uno tra loro si aggiudicherà il montepremi in palio di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficienza.

L’edizione che sta per concludersi – in onda nell’anno del ventennale del format “Big Brother” (che ha debuttato in Olanda nel 1999) – è stata unica sotto tanti punti di vista. È la versione celebrity più lunga di sempre (20 puntate in onda dall’8 gennaio all’8 aprile 2020) e quella con più concorrenti (29 in tutto).

COme ormai accade da tempo anche le scommesse entrano nel toto voto e c’è chi vede in testa, tra i possibili vincitori Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese. Stando poi alle preferenze sui social, almeno per quelli che sono i fedelissimi seguaci dl Grade Fratello, a sbaragliare la concorrenza sarebbe Paolo Ciavarro. Ma tutto è ancora da vedere, di solito i colpi di scena non mancano mai, soprattutto quando a manovrale le fila dei concorrenti c’è una persona astuta e che sa come far parlare di sè.

Quest’anno, nel corso della trasmissione, la realtà è entrata più volte nella Casa. Grande Fratello ha deciso di informare da subito i concorrenti dell’emergenza “Coronavirus” con diversi aggiornamenti che si sono susseguiti di settimana in settimana. Eccezionalmente, ha permesso agli inquilini della Casa di mettersi in contatto telefonico con le loro famiglie, per avere notizie sul loro stato di salute ed essere rassicurati.

Inoltre, dall’11 marzo, Signorini ha condotto il programma dagli studi di Cologno Monzese, in collegamento con Cinecittà, senza pubblico in studio e, in entrambi i set televisivi, sono state adottate le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza.

Commenti

commenti