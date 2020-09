Domenica 30 agosto a New York City, tra performance esplosive in studio e consegne di premi sul palco senza il pubblico presente, sono andati in onda gli MTV VMAS 2020: un’edizione del tutto speciale per l’evento musicale più importante dell’anno, che ha compiuto una grande trasformazione per adattarsi a questo 2020 che spinge, ogni giorno, a fare grandi cambiamenti.

L’evento ha avuto un successo straordinario e, per chi se lo fosse perso, sarà possibile rivederlo in versione sottotitolata questa sera alle 21.10 su MTV (canale Sky 130) e su MTV Music (canale 131 e 704 di Sky), martedì 1° settembre alle 20.00, mercoledì 2 settembre alle 12.00, giovedì 3 alle 8.00, venerdì 4 alle 15.00, sabato 5 alle 21.00 e domenica 6 alle 17.00.

Keke Palmer, la conduttrice di quest’anno, ha aperto l’evento con un video-tributo dedicato a Chadwick Boseman, l’attore di Black Panther morto dopo aver lottato con il cancro, per poi riflettere sul movimento Black Lives Matter e la lotta contro ogni ingiustizia razziale. Un tema davvero preponderante in questo evento.

La vincitrice indiscussa di questa edizione è stata Lady Gaga che, a fronte di ben 9 nomination, vince cinque tra i premi più ambiti, tra cui Miglior collaborazione, Artista dell’anno e Canzone dell’anno. La sua performance, creativa e indomabile, per la prima volta ha dato vita al mondo di “Chromatica” con un medley di ben nove minuti e tantissimi cambi di look, sempre con la mascherina. Danze sfrenate con “911” e poi la hit che tutti attendevano: “Rain On Me”. Lady Gaga e Ariana Grande ricreano la coreografia del video, con stacchi vocali incredibili. Lady Gaga incanta anche con “Stupid Love” in una versione più intima, seduta ad un pianoforte a forma di cervello. Non soltanto canzoni ma messaggi forti, di amore, speranza e gentilezza verso gli altri. “Questo è stato un anno difficile per tutti, ma ciò che vedo è che nel mondo il coraggio trionfa. Spero che le persone a casa, quelle con grandi sogni, mi vedano qui e capiscano quanto io sia grata per tutto questo successo. E voglio che sappiate che anche voi potete raggiungere obiettivi immensi. Anche se adesso siamo separati, e la cultura sembra meno viva, so che un Rinascimento sta arrivando.”

Ma messaggi importanti, soprattutto per quanto riguarda la giustizia razziale, sono stati ribaditi anche da TheWeeknd, vincitore del Miglior Video per Blinding Lights, che nel suo discorso ha detto “Giustizia per Jacob Blake e giustizia per Breonna Taylor”. Il rapper DaBaby si è esibito con la canzone I Can’t Breathe a bordo di una macchina della polizia con su scritto il cartello “Stop Killing Us”. Tra gli altri premiati anche Miley Cyrus che porta a casa i premi Best Art Direction e Best Editing con “Mother’s Daughter” e conclude la sua performance live a cavalcioni di una palla stroboscopica, in riferimento al video di “Wrecking Ball” del 2013. E ancora Maluma per Qué Pena, Doja Cat per il Miglior Nuovo Artista e i BTS per il Miglior Pop grazie a Dynamite – il loro primo singolo in inglese.

