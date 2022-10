Halloween, un mese da paura a Cinecittà World

Al via il mese più pauroso dell’anno a Cinecittà World. Da oggi fino a lunedì 1° novembre, nel Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, a disposizione dei partecipanti oltre alle 40 attrazioni che avranno come tema principale Halloween: zombie, fantasmi, streghe e vampiri accompagneranno i visitatori in un viaggio tra nuove attrazioni e quelle che per l’occasione si vestiranno di horror.

“Visto il successo dello scorso – ha dichiarato l’AD Stefano Cigarini – Halloween si celebrerà per tutto il mese di Ottobre, con tre grandi serate conclusive il 29, 30 e 31. La più lunga festa di d’Italia”.

I nomi delle attrazzioni fanno già un po’ di paura: Inferno e la Montagna russa al buio che condurrà gli ospitinel più temuto girone dantesco, “Lasciate ogni speranza voi che entrate!”.

Ma la vera sorpresa di Halloween ha il sapore dell’inaspettato per i visitatori del Parco, ci sarà qualcuno che avrà il coraggio di scendere nel Manikomio aperto per l’occasione dal 29 al 31. Paura allo stato puro. Nel frattempo, tutti i giorni, nella Horror House si può camminare a fianco dei peggiori incubi cinematografici, da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Voldemort ispirato dalla saga di Harry Potter.

Per chi vuole poi condire le paure di Halloween con un tocco piccante ecco il sottomarino U-571 Erotika, infestato da sexy vampiri e marinarette, che si conferma una delle attrazioni a tema più apprezzate dagli adulti.

Il gran finale è con le tre Halloween Nights del 29, 30 e 31 ottobre: il parco sarà aperto dalle 11 di mattina fino a notte fonda con spettacoli dal vivo, cene a tema horror, dj set e i concerti di Noyz Narcos, VillaBanks, DJ Rush, Pan Pot, Paul Ritch, Kolorowa, gli artisti di Undermoon, e tantissime altre guests.