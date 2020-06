“Homemade”, i corti girati da registi di tutto il mondo in quarantena #trailer

Netflix annuncia da oggi “HOMEMADE”, una collezione di corti creati da celebrati filmmaker provenienti da ogni parte del mondo, disponibili dal 30 giugno solo su Netflix. Confinati a casa per la pandemia causata dal Coronavirus, questi filmmaker raccontano storie personali e commoventi che catturano la nostra esperienza collettiva della vita in quarantena. HOMEMADE e’ una celebrazione della maestria e dell’artigianalità dell’arte cinematografica, così come del potere duraturo della creatività di fronte ad una pandemia globale. L’isolamento a cui siamo stati costretti ha dato una nuova prospettiva ai registi, ugnuno a suo modo, ha raccontato un aspetto di ciò che stava vivendo e vedendo il quei giorni. Giorni ifficili dove “la realtà supera la fantasia”, come ha detto qualcuno. Settimane di nulla trasformate in un’osservazione attenta di ciò che ci circonda e di ciò che lascia nelle nostre vite un evento globale così imprevedibile.

Realizzati utilizzando solo attrezzature trovate a casa, le storie variano da diari intimi della vita quotidiana dei registi a brevi racconti di fantasia e spaziano in una varietà di generi, offrendo una lente d’ingrandimento su come il lockdown ha colpito diversi paesi e vite in tutto il mondo.

Lorenzo Mieli, CEO di The Apartment, e Juan de Dios Larraín e Pablo Larraín di Fabula hanno radunato filmmaker da ogni parte del mondo per partecipare a questo progetto.

Dietro la macchina da presa infatti alcuni tra i più acclamati cineasti di oggi, che hanno dichiarato:

Paolo Sorrentino: “Homemade” è stata una grande sfida per chi vuole raccontare una storia.

Trovare una storia e personaggi al mio posto, con nient’altro disponibile, mi ha fatto sentire come

quando, da bambino, ho sognato di fare questo lavoro ”

Rachel Morrison: “Realizzare un cortometraggio per Homemade è stata una catarsi per me perché ha ispirato ad impegnarmi nuovamente in modo creativo e di lavorare attraverso alcuni dei traumi emotivi che derivano dal virus e ldalla quarantena. ”

Pablo Larraín: “Sono estremamente orgoglioso ed entusiasta di far parte di questo meraviglioso lavoro, che tutti noi abbiamo fatto da casa. Sono molto curioso di conoscere la reazione della gente “.

Rungano Nyoni: “Una sfida ma una sfida eccitante che mi ha spinto a raccontare una storia in un un modo in cui non avrei pensato senza le restrizioni di tempo / spazio. ”

Natalia Beristáin: “HOMEMADE mi ha dato l’opportunità di riconnettermi con il mio kraft durante questi tempi particolari, quindi anche se non ho ancora una spiegazione razionale a ciò che siamo vivendo a livello globale, avendo il privilegio di guardare mio figlio così vicino. Le settimane trascorse mi hanno permesso di iniziare a minimizzare l’intera situazione in modo più intuitivo e sensoriale. Spaces è un riflesso di questo. ”

Sebastian Schipper: “Il film più privato che abbia mai fatto. Terrificante. Grazie a Dio sarà solo

disponibile su questo piccolo sito internet … ”

Naomi Kawase: Oggi, molti sono costretti a creare una distanza tra loro e la paura di un piccolo virus. Storicamente, le generazioni che subiscono la minaccia di una pandemia sono state soggette a discriminazione o divisione. Tuttavia, l’arte è sempre un faro di speranza per le nostre anime. Come nuovo leader dell’intrattenimento digitale, Netflix ha creato HOMEMADE, un

progetto incredibile che riunisce 20 cineasti provenienti da tutto il mondo. E’ un bellissimo messaggio destinare i proventi di questo progetto a sostegno di coloro che soffrono di

coronavirus. Un giorno, spero che potremo vivere in un mondo in cui gli esseri umani prosperano insieme oltre i confini e guardarsi crescere l’un l’altro ”

David Mackenzie: “Sono stato a lungo interessato a provare a realizzare ritratti di film intimi di

persone, quindi ho colto l’occasione per farlo con mia figlia che aveva appena compiuto 16 anni. Nessun vero ritratto viene realizzato senza un’intensa interazione tra il soggetto e il ritrattista, così per oltre sette giorni di maggio, Ferosa e io (con l’aiuto del resto della famiglia) abbiamo attraversato un periodo turbolento, muovendoci per cercare di catturare le ondate di emozioni miste che la stavano investendo e per esprimerlo a una macchina fotografica più vicina e più presente di qualsiasi film che abbia mai fatto fatto.”

Nadine Labaki / Khaled Mouzanar: “Questa domanda ci ha tormentato come genitori: In che modo i nostri figli percepiscono o vivono? Cosa succede nel loro le menti? Quando i produttori di Homemade ci hanno contattato per far parte di questo progetto, è stato il

occasione perfetta per noi per esplorare questa dimensione “.

Antonio Campos: “Eravamo in 8 a vivere insieme per due mesi fuori New York City

in un posto chiamato Springs, New York. Quando ci è stato proposto questo progetto, ci siamo immediatamente emozionati, sviluppato un’idea, scritto la sceneggiatura e girato per qualche giorno dopo. “Homemade” è una descrizione appropriata del corto. È ruvido attorno ai bordi e realizzato con molto amore ed eccitazione solo per lavorare insieme su qualcosa durante questa pandemia. ”

Johnny Ma: “L’esperienza di fare” Homemade”durante la quarantena mi ha dato la

possibilità di scoprire una nuova voce creativa, ma ciò che non potevo prevedere era come l’esperienza ha riunito la mia famiglia “.

Kristen Stewart: l’arte che nasce dalle restrizioni ha un modo di diventare se stessa in modo sorprendente ed è sorprendente la strada cosmica che trovano e cortometraggi per natura non devono rispettare alcuna regola che in realtà apre l’idea di cosa può fare un film. Ero così grato e liberato da questa idea. E’ stato un grande dono essere incoraggiato a ricavare qualcosa da questo strano nulla. Spero che questa serie ispiri le persone a fare lo stesso.

Gurinder Chadha: “È stato fantastico registrare questo particolare momento della nostra storia collettiva per me come regista e madre. Nonostante i dolori internazionali che abbiamo sopportato, nessuno avrebbe potuto immaginare i doni inaspettati emersi da questa Esperienza.”

Sebastián Lelio: “È stato molto stimolante concepire un pezzo audiovisivo che in qualche modo

parla dell’esperienza di isolamento, ansia, follia e assurdità in tempi di COVID19 in così poco tempo (due settimane dalla scrittura alla consegna) e tutto fatto in isolamento.

È stato interessante cercare di trovare il veicolo giusto per esplorare questo argomento e, alla fine, il

la miscela di generi era ciò che mi sembrava più eccitante, “Algoritmo” è in qualche modo un

combinazione di Musical a basso budget, Cronaca urgente e Manifesto personale. ”

Ana Lily Amirpour: Quando mi è stato chiesto di fare un film durante il periodo di quarantena a Los Angeles, non riuscivo a pensare di scrivere una sceneggiatura immaginaria quando la realtà stessa sembrava più fantascienza

Commenti

commenti