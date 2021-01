I figli di Bob Marley partecipano al progetto “ Music for Love Volume 1° “,

Stephen. Damiane Julian Marley figli del celeberrimo Bob partecipano al progetto “ Music for Love Volume 1° “, un progetto di partecipazione solidale nel quale sono coinvolti 29 artisti di ben otto nazionalità che eseguiranno generi ed influenze musicali provenienti da culture diverse; il tutto a base progettuale di caratura italiana.

Cantabile di Michel Petrucciani, il remix della versione originale di Speak Life del vincitore di Grammy Damian Marley e il brano dedicato a Miles Davis, Dreaming Miles sono tre dei brani contenuti nel volume che uscirà venerdi 22 gennaio.

L’album esce a sostegno della Ghetto Youths Foundation, l’organizzazione fondata e diretta dai fratelli Marley e della Fondazione Fabrizio meoni Onlus

Ascoltare la tromba di Fabrizio Bosso su un pezzo di Petrucciani, la chitarra di Riccardo Onori insieme al basso di Stefano De Donato su un pezzo di Damian Marley non è cosa comune.

Soprattutto se si aggiunge anche il fatto che è il primo progetto musicale e solidale italiano a cui i FRATELLI MARLEY hanno dato il loro appoggio.

Nato da un’idea dell’imprenditore tessile italiano che vive negli Stati Uniti Franco Nannucci, avuta a seguito di un concerto e una sessione di registrazione in Italia nell’estate del 2019, e dopo aver preso corpo nel settembre dello stesso anno grazie all’intervento di Stefano De Donato, eclettico fondatore e bassista del gruppo funk Dirotta su Cuba, esce venerdì 22 gennaio MUSIC FOR LOVE VOL.1, distribuito in Italia e a livello internazionale da Music for Love e Maqueta Records.

“Si tratta di un progetto grande e ambizioso. È stato un vero viaggio, un film, un puzzle che uno alla volta ha trovato i pezzi per completarsi. Come una magia – racconta Franco Nannucci – Un’idea che è durata 15 mesi fino a trovare la sua forma definitiva. Un’idea nata quasi per caso dal sogno di poter ascoltare Michel Petrucciani suonare con Fabrizio Bosso, da un brano e messaggio di Damian Marley ed il sogno di dedicare un brano a Miles Davis. Sogni che mai avrei creduto di poter realizzare”.

“Molte cose serie e importanti nascono per scherzo. Di fronte ad una pizza Franco mi lanciò la sfida: comporre, arrangiare e produrre un album con 30 musicisti, di nazionalità diverse, generi diversi, linguaggi musicali diversi. Da Istanbul a Rio, da Mosca al Senegal passando per New York via Kingston, il giro del mondo in un solo Album e per un fine comune: un viaggio non per fuggire alla vita ma x non lasciarsela sfuggire! L’esperienza è stata bellissima e in ugual modo faticosa ma adesso, che ho finito la produzione, mi manca quel continuo stimolo creativo del quale mi sono letteralmente dissetato per oltre un anno e non ascolto più la musica nello stesso modo di prima” ha commentato Stefano De Donato.

Ma non solo. Oltre al sogno di poter dedicare un brano a Miles Davis, uno dei jazzisti più famosi della storia, oltre a riuscire a fondere in 14 brani le voci di 29 artisti provenienti da 8 nazioni, MUSIC FOR LOVE VOL.1 fonde influenze e ispirazioni musicali provenienti da tutto il mondo a un importante progetto benefico, grazie all’organizzazione no-profit MUSIC FOR LOVE, fondata proprio da Franco Nannucci, volta a fornire un supporto economico tangibile ed efficace a diversi progetti di beneficenza in tutto il mondo.

Il 100% del ricavato dalla vendita del disco e di concerti e merchandise sarà infatti donato alla FONDAZIONE FABRIZIO MEONI ONLUS e alla GHETTO YOUTHS FOUNDATION, organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla creazione di cambiamento sociale ed equità, dei fratelli Stephen, Damian e Julian Marley, figli della leggenda Bob Marley, a supporto dei tanti progetti che sostengono.

La Ghetto Youths Foundation è stata fondata da Stephen, Damian e Julian Marley ed è un’organizzazione senza fini di lucro dedicata a fornire risorse ed opportunità alle comunità bisognose, ovunque; è inoltre dedicata alla creazione di cambiamenti sociali ed equità, con l’obiettivo di offrire opportunità ai giovani, agli anziani e alle famiglie di comunità compromesse e in situazioni difficili.

Per più di due decenni, la famiglia del leggendario Bob Marley, artista, profeta e messaggero di pace ed uguaglianza di fama mondiale, ha creato in modo molto silenzioso e umile, iniziative per il cambiamento della vita innovative, sensibilizzando il mondo intero. La GYF per i giovani continua con orgoglio questa eredità attraverso opere e programmi benefici.