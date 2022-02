I film candidati agli Oscar presentati a Cannes

A Cannes, si sa, il cinema è di casa. In tanti anni, la consueta edizione del Festival cittadino ci ha regalato tante emozioni.

In questo 2022 la rassegna si annuncia speciale. Oltre a un’occasione per festeggiare un compleanno importale, il 75°, la cittadina francese vuole lanciare un chiaro messaggio di speranza e gioia dopo un periodo difficile come la pandemia.

L’edizione è prevista dal 17 al 28 maggio e come sempre, le proiezioni saranno divise in varie sezioni:

1) Concorso Un certain regard

2) film fuori concorso

3) le Proiezioni speciali

4) I concorsi delle Cinefondation

5) I cortometraggi ideati e realizzati dalle scuole di cinema in arrivo da ogni parte del mondo.

Al miglior primo film candidato alla vittoria finale sarà consegnata la Camera d’or ma il Festival di Cannes mette in palio anche altri due premi: il Quinzaine des Réalisateurs e la Settimana Internazionale della Critica.

Nel corso della rassegna non mancherà occasione per rispolverare qualche classico del passato grazie alla sezione Cannes Classics; Partecipare ai numerosi Masterclass; scoprire i talenti del futuro che avranno modo di esporsi grazie alla Cinefondation; fare un salto nel suggestivo Villaggio internazionale, il luogo dove tutti i paesi produttori di immagini in movimento, mostrano i successi della loro cinematografia.

Essendo maggio ancora lontano, non è facile prevedere cosa vedremo. Intanto però a Cannes, c’è grande gioia per i risultati delle edizioni precedenti.

Le nomination per i 7 premi in palio nella selezione ufficiale degli Oscar (Migliore sceneggiatura originale e non, migliore regia, migliore lungometraggio internazionale, migliore documentario, migliore film d’animazione e miglior film) sono state annunciate martedì scorso a Los Angeles e 3 di questi lungometraggi “provengono” da Cannes.

Il film Drive My Car del giapponese Ryusūke Hamaguchi ha guadagnato ben 4 nomination: Miglior sceneggiatura non originale, Miglior lungometraggio internazionale e miglior film.

Flee del regista danese Ryusūke Hamaguchi, proiettato nel 2020 a Cannes, potrà competere ad Hollywood per 3 riconoscimenti: Miglior film documentario, Miglior film d’animazione e Miglior lungometraggio internazionale.

The Worst Person in the World di Joachim Trier, selezionato in concorso nel 2021 e premiato per l’interpretazione di Renate Reinsve come migliore attrice, concorrerà invece per la migliore sceneggiatura originale e il miglior film straniero.

Dunque 9 nomination per 3 film che stanno riscuotendo un successo strepitoso. Se aggiungiamo questo numero alle 2 candidature ottenute dall’ex membro di giuria Maggie Gyllenhaal per The lost daughter e alle altre 12 della ex presidentessa di giuria neozelandese Jane Campion con Il potere del cane, in totale ne abbiamo 23. Un risultato importante per il prestigioso festival francese come una dimostrazione evidente per il cinema straniero, che non ha nulla da invidiare agli Stati Uniti.

Se tutto questo dovesse tramutarsi in trionfo lo vedremo il 27 marzo, quando a Los Angeles saranno assegnate le prestigiose statuette a cui ogni cineasta vorrebbe ambire, almeno una volta nella vita.