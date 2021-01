I Foo Fighters festeggiano il compleanno di Dave Grohl con il nuovo singolo “WAITING ON A WAR” estratto dall’atteso album “MEDICINE AT MIDNIGHT”

Già disponibile in digitale e da venerdì 22 gennaio in rotazione radiofonica e sulla scia di “No Son of Mine”, i Foo Fighters, che rispondono ai nomi di Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee, aggiungono un altro tassello di “Medicine at Midnight” (Roswell Records/RCA Records), con il nuovo singolo “Waiting on a War “ tratto dal nuovo album “Medicine At Midnight”, ( in pre-order al (https://foofighters.lnk.to/MedicineAtMidnight) che uscirà il prossimo 5 febbraio in diverse versioni: digitale, CD e vinile.

Prodotto da Greg Kurstin e dai Foo Fighters, registrato da Darrell Thorp e mixato da Mark “Spike” Stent, “Medicine At Midnight” racchiude in 37 minuti 9 tracce: si tratta del decimo disco della band che quest’anno ha festeggiato 25 anni di carriera costellata da dozzine di Grammy, numerosi premi, riconoscimenti e concerti in tutto il mondo.

In netto contrasto con la dichiarazione «final f*ck you to 2020» che accompagnava “No Son of Mine”, “Waiting on a War” è invece una maestosa opera melodica con un crescendo continuo che esplode nel finale.