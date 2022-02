I migliori film sul gioco degli ultimi 10 anni

Come tutte le attività che riescono a catturare l’interesse di un numero importante di persone, anche il gioco è diventato spesso protagonista di produzioni cinematografiche, serie tv o opere letterarie. Scene al tavolo da gioco sono diventate le protagoniste di film, per raccontare il mondo del gioco stesso o semplicemente per descrivere i comportamenti di persone che si appassionano alle sale e ai suoi giochi. Il settore del gioco è indubbiamente in crescita negli ultimi decenni. Anche nel nostro Paese i numeri del giro d’affari sono elevati , tanto da portarci ad essere una delle nazioni maggiormente coinvolte nelle attività ludiche. Il mondo del cinema racconta anche questo, le nuove abitudini, le nuove tendenze e anche gli aspetti controversi del fenomeno. Il regista padovano Emilio Briguglio, ad esempio, ha prodotto un film incentrato sul delicato tema della ludopatia . Sono, dunque, diversi i registi che hanno deciso di adottare il gioco come tema principale dei loro film, costruendo storie particolari ed interessanti. Questo succede ormai da anni nel mondo del cinema. Noi vi forniremo una breve lista dei migliori film sul gioco degli ultimi 10 anni.

Film sul gioco del poker: Molly’s Game (2017)

Abbiamo anticipato che questa non sarà una lista dei film sul gioco d’azzardo più famosi della storia, per conoscere i quali è piuttosto utile andare a leggere un articolo redatto sul tema dallo staff di videoslotmachineonline . Qui verrà presentato un elenco di quelle che sono definibili in maniera quasi unanime le pellicole migliori sul tema nell’ultimo decennio. Concentrandoci in modo particolare sul poker, un film imperdibile è “Molly’s Game”, il più moderno che vi proporremo oggi. Il film risale al 2017, la regia è di Aaron Sorkin. La protagonista è Molly Bloom, interpretata da Jessica Chastain. Molly è una giovane sciatrice professionista, con il sogno di diventare una campionessa olimpica. Sfumato il sogno, la donna inizia a gestire una delle bische più esclusive di Los Angeles. Si crea una vera e propria rete di celebrità dello spettacolo e dello sport degli Stati Uniti, che si mettono in competizione in diversi tornei di poker. Dopo una decina d’anni di attività sospette, l’FBI decide di indagare.

Poker Generation (2012)

Citato “Molly’s Game”, è arrivato il momento di presentarvi un altro film imperdibile sul poker. Uscita nei primi mesi del 2012, Poker Generation è una delle pellicole recenti sul gioco d’azzardo più amate dagli spettatori. Il film è interamente dedicato al Poker Texas Hold’em, variante texana del poker molto nota e seguita. Regia di Gianluca Mingotto, il film ha come protagonista un ragazzo di nome Tony, che, appassionato dei film americani, sogna di diventare un giocatore professionista di poker. L’altro protagonista è il fratello Filo, che, autistico, è letteralmente ossessionato dall’analisi di ciò che lo circonda. Lo scopo dei due è quello di guadagnare più denaro possibile per curare la sorella malata. Il film si ispira alla storia di Filippo Candio , un giocatore professionista di poker trasferitosi a Milano per continuare a vivere il suo sogno.

Film famosi sul gioco: The Gambler (2014)

Un altro film che sembra doveroso consigliarvi è “The Gambler”, pellicola che risale al 2014. Regia di Rupert Wyatt, il film parla di Jim Bennett, un professore di lettere che, insieme alla sua professione, svolge anche l’attività di un vero e proprio giocatore d’azzardo. L’uomo, dopo essersi messo in brutto guaio con un malavitoso, tenta di guadagnare denaro e tempo scommettendo tutto quello che ha. Il giovane coinvolge anche la moglie e un particolare strozzino, ma le cose non vanno esattamente per il verso giusto. Nel film si alternano scene d’azione con scene molto più lente, potendo così coinvolgere una maggiore porzione di pubblico.