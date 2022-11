I migliori libri sui giochi di strategia

Leggere come passatempo, ma anche per accrescere le proprie conoscenze negli ambiti più disparati: sono molteplici le ragioni che avvicinano ai libri e, soprattutto, sono diverse per ognuno. I generi sono tanti e non mancano certamente le preferenze e le possibilità di scelta. Che si tratti di narrativa o saggistica, ciò che conta è dedicarsi alla lettura immergendosi completamente nelle proprie passioni e sfruttando il tempo prezioso per arricchire il bagaglio culturale. Tra gli argomenti più interessanti da approfondire c’è, senza dubbio alcuno, tutto quel filone dedicato alle varie forme in cui si può allenare la mente attraverso una serie di esercizi pratici e attività legate al mondo del gioco: da tavolo, di logica, online ecc. Non basta semplicemente giocare, infatti, ma occorre anche approfondire le conoscenze su tutto ciò che ruota intorno ai meccanismi complessi che caratterizzano determinati passatempi.

Pensiamo al sudoku e a quanto possa essere stimolante per il cervello dedicare del tempo alla lettura dei numerosi manuali , ricercando le giuste combinazioni di numeri, tra matematica e logica. Ne parla Andrea Cattania ne “Il mio sudoku”, proponendo strategie ed esercizi con i quali migliorare la propria pratica; ed è imprescindibile anche “Sudoku” edito da Hoepli, per chiunque voglia accrescere le proprie abilità grazie a circa duecento esercizi caratterizzati da tre livelli di difficoltà crescente. E non mancano neppure i manuali per bambini, che possono sviluppare le loro capacità divertendosi al tempo stesso.

Quando si parla di strategia, inoltre, non ci si può esimere dal citare quello che è forse il gioco strategico per antonomasia: gli scacchi. Il fascino che circonda questo passatempo e sport non ha davvero eguali e sono quindi innumerevoli i volumi dedicati alla pratica , tra saggistica e romanzi. Dal celebre “La regina degli scacchi” di Walter Tevis, diventato famoso al grande pubblico grazie all’omonima serie Netflix, passando per “Fondamenti di Scacchi” di Capablanca e “I miei grandi predecessori” di Kasparov, tra i libri preferiti dal campione del mondo norvegese Magnus Carlsen.

In questo elenco non possono mancare neppure i libri sul gioco da casinò, che da sempre affascina moltissimi appassionati e viene spesso inserito all'interno di narrazioni cinematografiche e letterarie diventate di culto. Su tutti, citiamo: "Fate il vostro gioco" di Roberto Michilli, dedicato agli amanti della roulette, e "Le giocatrici" di Marilena Lucente, che tra le altre cose parla proprio di slot; non mancano alcune pietre miliari in inglese, come "Secrets of winning roulette" di Marten Jensen e "Slot machine" di Fey Marshall, sui primi cento anni di questo popolarissimo gioco.