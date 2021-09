I Premiati della 78ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, photogallery

LEONE D’ORO per il miglior film a:

L’ÉVÉNEMENT

di Audrey Diwan (Francia)

LEONE D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a:

È STATA LA MANO DI DIO

di Paolo Sorrentino (Italia)

LEONE D’ARGENTO – PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a:

Jane Campion

per il film THE POWER OF THE DOG (Nuova Zelanda, Australia)

COPPA VOLPI

per la migliore interpretazione femminile a:

Penélope Cruz

nel film MADRES PARALELAS di Pedro Almodóvar (Spagna)

COPPA VOLPI

per la migliore interpretazione maschile a:

John Arcilla

nel film ON THE JOB: THE MISSING 8 di Erik Matti (Filippine)

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:

Maggie Gyllenhaal

per il film THE LOST DAUGHTER di Maggie Gyllenhaal (Grecia, USA, Regno Unito, Israele)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a:

IL BUCO

di Michelangelo Frammartino (Italia, Francia, Germania)

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI

a un giovane attore o attrice emergente a:

Filippo Scotti

nel film È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino (Italia)