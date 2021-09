Tris di premi ad I Wonder Picture alla Mostra di Venezia

“ Full Time “ e “ Il cieco che non voleva vedere Titanic “ hanno ottenuto, rispettivamente, il Premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile ( a Laure Calamy ) e per la migliore regia ( ad Eric Gravel ) ed il Premio degli Spettatori Armany Beauty.

Le due pellicole saranno distribuite nei cinema italiani da I Wonder Pictures, la casa nota per la sua particolarità di distribuisce il meglio del cinema biografico e documentario in collaborazione con Biografilm Festival – International Celebration of Lives e con il sostegno del Gruppo Unipol, promotore della Unipol Biografilm Collection.

In dettaglio: “ Full Time “ (titolo originale: À plein temps), è diretto da Eric Gravel e vede protagonista Laure Calamy, nel ruolo di una madre single in costante movimento e alle prese con un capitolo piuttosto caotico della sua vita: Julie fa di tutto per crescere i suoi due figli in campagna e mantenere il suo lavoro in un hotel di lusso parigino. Quando finalmente ottiene un colloquio di lavoro per una posizione in cui sperava da tempo, scoppia uno sciopero nazionale che paralizza il sistema dei trasporti pubblici. Il fragile equilibrio che Julie ha creato è messo in pericolo. Così decide di lanciarsi in una frenetica corsa contro il tempo, con il rischio di inciampare.

“ Il cieco che non voleva vedere Titanic “ è diretto dal pluripremiato regista finlandese Teemu Nikki e vede il bravissimo Petri Poikolainen nel ruolo di protagonista: il film racconta la storia e il bisogno di amare e di essere amato di Jaakko, innamorato di Sirpa. Non si sono mai incontrati nella vita reale, ma si telefonano tutti i giorni. Sirpa riceve notizie terribili sulla sua salute e Jaakko decide di andare subito da lei. Solo che Jaakko è cieco e paralizzato. “Ho capito tutto. Ho bisogno di aiuto solo in cinque posti. Da casa mia al taxi, dal taxi alla stazione, dalla stazione al treno, dal treno al taxi e infine, dal taxi a te. Dovrò fare affidamento su cinque sconosciuti.”

Il film sarà contemporaneamente su IWONDERFULL.IT e al cinema da martedì 14 settembre