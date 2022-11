I vincitori del Premio Campus 2021 si esibiscono al Circolo Antico Tiro A Volo

Interessante serata quella di domenica 13 novembre al Circolo Antico Tiro A Volo, uno dei più prestigiosi della Capitale, che nell’ambito delle sue “ Domeniche Musicali “ ha visto esibirsi due allievi dell’Associazione “ Amici del Campus “, una associazione che ha per scopo quello di formare nuovi musicisti e che, a sua volta, ha organizzato una tournèe di concerti con protagonisti i musicisti vincitori del Premio Campus delle Arti 2021 la cui finale si svolse all’interno del Circolo lo scorso dicembre 2021.

Nell’occasione abbiamo potuto assistere ad un concerto il cui protagonista principale è stato il violoncello suonato da Stefano Beltrami, un giovane musicista vincitore del Premio Campus delle Arti 2021 che ha all’attivo della sua già prestigiosa carriera diverse esibizioni e conquiste di premi in Italia oltre che la qualifica di allievo in alcuni importanti master internazionali; a lui si è affiancata un’altra vincitrice del Premio Campus delle Arti, la promettente pianista Mojca Pregeljc, di origine slovena, che lo ha accompagnato, nel corso della serata, in alcune delle suonate che hanno dato vita al concerto nella sala del Circolo.

Beltrami ha suonato, con il suo violoncello del XIX secolo, ( un violoncello che, caratteristica dello strumento, è più di tutti gli altri, in grado di riprodurre pressoché fedelmente la voce umana ), la Suite n. 4 in Mi bemolle maggiore per violoncello solo che, insieme alle altre del musicista tedesco, costituisce il caposaldo del patrimonio musicale dell’epoca; a seguire la “ Vocalise, op. 34 n. 14 “ di Sergej Rachmaninov e la “ Sicilenne in sol minore “ che ha eseguito con l’accompagnamento al piano della brava ed applauditissima Mojca Pregeljc.

Da ultimo, i due musicisti hanno eseguito, in coppia, il “ Requiebros “ di Gaspar Cassadò, splendido musicista spagnolo del Novecento, un vero e proprio virtuoso dell’epoca.

Molto applaudita l’esecuzione del richiestissimo “bis “, protagonista un brano tratto da “ Il carnevale degli animali “ di Charles Camille Saint-Saëns, “ Il Cigno “, che i due allievi hanno eseguito in coppia destando vieppiù l’interesse del pubblico in sala che ha assistito alle esibizioni introdotte dalla Socia del Circolo Signora Mirella De Cesare e dalla Direttrice dell’Associazione “ Amici del Campus delle Arti “ Angela Chiofalo.

Prossimo appuntamento l’11 dicembre con protagonisti il violino di Nicola Cicchino ed il pianoforte di Simone Rugani.

Per prenotazioni e prevendita scrivere a: prenotazioni.campusdellearti@gmail.com