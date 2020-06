Iervolino Entertainment compra Red Carpet per crescere come global production company

Iervolino Entertainment, una global production company fondata da Andrea Iervolino, che con l’imprenditrice Lady Monika Bacardi detiene la maggioranza della società, quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, ha annunciato la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione Red Carpet, azienda romana che si occupa della selezione di casting VIP per i principali spettacoli televisivi italiani, nonché attiva nella realizzazione di contenuti video pensati per la televisione ed il web.

Il valore complessivo dell’operazione, che si svolgerà in due fasi, è di 300mila euro. Con l’integrazione di Red Carpet Iervolino Entertainment amplia la propria gamma di servizi offerti nell’ambito della divisione “celebrity management” e nella produzione di contenuti video.

Andrea Iervolino (nella foto), Presidente e Fondatore di Iervolino Entertainment ha spiegato così il sigificato dell’operazione: “l’acquisizione di Red Carpet rappresenta un altro importante tassello nella strategia di crescita di Iervolino Entertainment. Arricchiamo così la nostra offerta di servizi, consolidando la nostra posizione nel campo del celebrity management con la possibilità di conquistare nuove quote di mercato anche a livello internazionale. Peraltro, abbiamo già avuto modo di apprezzare l’esperienza, la professionalità del management e del team, nonché il marchio Red Carpet, in precedenti collaborazioni relative alle partecipazioni televisive di Johnny Depp, Antonio Banderas e John Travolta. Ciò, quindi, rafforzerà ulteriormente anche la nostra offerta di contenuti sempre più innovativi e disruptive, ideati e sviluppati con format web-tv, docufilm, serie e branded content destinati alla fruizione da piattaforme web-tv.”

L’operazione di acquisizione, sia per gli aspetti tecnici che per gli aspetti finanziari della due diligence, è stata curata internamente dalla Iervolino Entertainment con il supporto di EY su alcune tematiche specifiche, mentre DLA Piper ha svolto il ruolo di advisor legale per la strutturazione dell’operazione.

Al 31 dicembre 2019 Red Carpet ha realizzato un fatturato di circa 2 milioni di Euro, un EBIT di circa 50.000 Euro, un Utile Netto di circa 23.000 Euro ed una PFN creditoria per circa 250.000 Euro.

