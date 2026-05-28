IL 6 GIUGNO AL TEATRO APOLLO DI CROTONE Lectio ALBERTO MANTOVANI che riceve il Premio Scuola Pitagorica / La Milanesiana

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La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, il 6 giugno torna per il secondo anno nella

splendida cornice del Teatro Apollo di Crotone con l’appuntamento “La cura e il desiderio”, un

omaggio a Fabrizio De André che intreccia pensiero, musica e parola nel segno di una delle figure più

alte e amate della cultura italiana.

Dopo i saluti istituzionali di Elisabetta Sgarbi, la serata si aprirà con una lectio del professor Alberto

Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, tra i ricercatori italiani più citati nella letteratura

scientifica internazionale, protagonista di un intervento dedicato ai temi della cura, della fragilità e

della responsabilità. Nel corso dell’incontro riceverà il Premio Scuola Pitagorica / La Milanesiana per

le Scienze (riconoscimento realizzato da Giovanna Fra e Marco Lodola).

A seguire, lo spettacolo Dell’amore, della guerra e degli ultimi, con Stefano Fresi, accompagnato

da Cristiana Polegri alla voce e al sax ed Egidio Marchitelli alla chitarra: un percorso tra parole, musica

ed emozioni che rende omaggio all’universo poetico di De André, alla sua attenzione per gli esclusi e

alla sua capacità di raccontare l’amore, il conflitto e la dignità umana.

L’appuntamento comincia alle ore 21.00. In collaborazione con Praia Art Resort e A2A.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione su Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/la-cura-e-il-desiderio-omaggio-a-fabrizio-de-andre-tickets-

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ALBERTO MANTOVANI

Alberto Mantovani, milanese, medico, è Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, Professore

Emerito presso Humanitas University, Direttore Scientifico Emerito dell’IRCCS Istituto Clinico

Humanitas e Chair of Inflammation and Therapeutic Innovation, presso il William Harvey Research

Institute, Queen Mary University di Londra. In passato ha lavorato in Inghilterra e negli Stati Uniti, ed è

stato capo del Dipartimento di Immunologia dell’Istituto Mario Negri di Milano. Ha contributo al

progresso delle conoscenze nel settore immunologico sia formulando nuovi paradigmi sia

identificando nuove molecole e funzioni. Membro di diverse Accademie Nazionali e internazionali, fra

cui Accademia dei Lincei, Academia Europaea, USA National Academy of Sciences, è il ricercatore

italiano a più alto impatto nella letteratura scientifica internazionale. Per la sua attività di ricerca ha

ottenuto numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il Premio Schering-Plough

della European Federation of Immunological Societies (EFIS); il premio Pezcoller-AACR (2019),

assegnato dall’American Association for Cancer Research; per i suoi straordinari risultati nella ricerca

sul cancro; il Premio europeo per l’oncologia dell’Organizzazione europea per la ricerca e la cura del

cancro (OECI) (2016); il Premio Robert Koch per l’ampio impatto delle sue scoperte immunologiche

sulla medicina (2016); la Medaglia Hans Krebs della Federazione Europea Società Biochimiche (FEBS)

(2024); il Premio Lombardia per il suo contributo innovativo alla comprensione dei meccanismi

immunologici nei tumori.

STEFANO FRESI

Comincia ad avvicinarsi al teatro attraverso la musica; è infatti un compositore, un cantante e un

musicista, e solo in seguito si cimenta anche nella recitazione. Con la sua performance nello spettacolo

teatrale I tre moschettieri, di Attilio Corsini, cattura l’attenzione di Michele Placido che gli chiede di

interpretare il Secco nel suo film drammatico Romanzo Criminale (2005). Inizia così la sua inarrestabile

carriera che raccoglie, tra gli altri, la fortunata saga di Smetto quando voglio (2014), di Sydney Sibilia, il

film campione d’incassi La befana vien di notte (2018), C’è tempo, per la regia di Walter Veltroni

(2019), che, insieme a Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani e L’uomo che comprò la luna di

Paolo Zucca, gli vale il Nastro d’Argento 2019 come miglior attore di commedia. Non dimentica però il

teatro, tornando in scena dal 2018 con Sogno di una notte di mezza estate di Massimiliano Bruno e

DonChisci@tte di e con Alessandro Benvenuti. Nel 2019 si cimenta con il doppiaggio di Pumbaa nel

live-action de Il Re leone. Il 2020 lo rivede protagonista con Il Grande Passo, diretto da Antonio

Padovan, presentato al Festival di Torino Il Regno di Francesco Fanuele e Figli diretto da Giuseppe

Bonito a fianco di V. Mastandrea e P. Cortellesi. Nel 2021 affianca Roberto Bolle alla conduzione del

programma Rai1 Danza con me ed è nel cast del film Lasciarsi Un Giorno a Roma di E. Leo. Nel 2022 è

fra i protagonisti di numerosi film, tra i quali La Donna Per Me di Marco Martani e The Land of Dreams

di Nicola Abbatangelo, presentato in anteprima come Evento Speciale ad Alice Nella Città – Sezione

autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. Nel 2022-2023 torna a teatro con Cetra una

volta, con la sorella Emanuela e Toni Fornari. Nel 2023 è al fianco di Claudia Gerini ne I migliori giorni

di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo ed è nel cast di Quando di W. Veltroni. È inoltre tra i

protagonisti della serie tv Vivere non è un gioco da ragazzi. A lui si deve la scrittura del jingle della Rai

in onda dal 2010 e di Sky. Nel 2024 è protagonista di Kostas su Rai 1 con Francesca Inaudi. In Teatro

per la stagione 24/25 con Dioggene per la regia di Giacomo Battiato.

CRISTIANA POLEGRI

Cristiana Polegri è sassofonista, cantante e attrice, ha studiato musica classica al Conservatorio Santa

Cecilia di Roma e musica jazz alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio. È inoltre diplomata come

attrice al Cantiere Teatrale di Paola Tiziana Cruciani. Ha lavorato a teatro con Giorgio Albertazzi, Lello

Arena, Pippo Baudo, Paola Cortellesi, Giampiero Ingrassia, Chiara Noschese, Dado e molti altri. Dal

1998 lavora nelle orchestre televisive di vari programmi. Ha lavorato come turnista con Mario Biondi,

Francesco De Gregori, Franco Califano, Little Tony, Loredana Bertè, Riccardo Fogli, Marco Armani,

Marcella Bella; ha scritto e interpretato un suo spettacolo di Teatro Canzone dal titolo Brava, suoni

come un uomo! che ha portato in scena all’Auditorium Parco della Musica. Ha lavorato come vocalist e

sassofonista nella trasmissione I fatti vostri su Rai 2 condotta da Anna Falchi e Salvo Sottile e

attualmente partecipa al tour del cantante Massimo Ranieri Tutti i sogni ancora in volo e lavora al

progetto con orchestra su Henry Mancini. Nel 2004 ha lavorato al Festival di Sanremo come corista.

Insegna all'Auditorium di Roma e lavora come doppiatrice Disney.

EGIDIO MARCHITELLI

Chitarrista crossover e arrangiatore pugliese, è nato il 6 maggio 1975 a Monopoli (Ba).È' attivo sia nel

campo della musica leggera che del jazz, sia in studio che live, svolgendo attività di turnista in Italia e

all' estero, collaborando con artisti quali Teresa de Sio, Nina Zilli, Simona Molinari, Malika Ayane,

Dirotta su Cuba, Sarah Jane Morris, Karima, Gio’ Di Tonno, Diego Caravano (Neri Per Caso) etc. Ha

collaborato e collabora con diverse orchestre italiane con cui ha suonato in numerosi programmi

televisivi (per Rai 1, Italia 1, Canale 5, La 7, Sky). Suona stabilmente con la cantautrice Pop-Jazz Simona

Molinari. Ha all’attivo due dischi “No More Compromises” e “Colours” con special guest Fabrizio

Bosso.

ELISABETTA SGARBI

Dopo 25 anni come editor e Direttore Editoriale della casa editrice Bompiani, Elisabetta Sgarbi ha

fondato nel novembre 2015, assieme ad altri autori tra cui Umberto Eco, Mario Andreose ed Eugenio

Lio, La nave di Teseo Editore, di cui è Direttore Generale e Direttore Editoriale. È inoltre Presidente di

Oblomov Edizioni e Direttore Responsabile della rivista “linus”. Ha ideato, e da 27 anni ne è Direttore

Artistico, il Festival Internazionale La Milanesiana – Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia

Teatro Diritto Economia Sport Fumetto e linus – Festival del Fumetto, che giunge quest’anno alla sua

quinta edizione. Dal 1999 dirige e produce i suoi lavori cinematografici, presentati nei più importanti

festival internazionali del Cinema. Il suo film più recente è L’isola degli idealisti, presentato alla Festa

del Cinema di Roma 2024, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco,

prodotto da BibiFilm e Betty Wrong, con Rai Cinema, distribuito da Fandango. Nel 2020 ha fondato la

Betty Wrong Edizioni musicali che ha esordito producendo il doppio album degli Extraliscio È bello

perdersi, che include il singolo presentato al 71^ Festival di Sanremo, Bianca Luce Nera. Nel 2022 ha

pubblicato insieme a Margutta 86 il singolo “È così” di Luca Barbarossa e Extraliscio, seguito dall’album

di Extraliscio Romantic Robot. È Presidente della Fondazione Elisabetta Sgarbi che promuove la lettura,

la diffusione della cultura e della conoscenza dell’arte. Per la sua attività culturale ha ricevuto diversi

riconoscimenti, tra cui l’Ambrogino d’Oro. È membro del Consiglio di amministrazione della

Fondazione Paulo Coelho, con sede a Ginevra. È membro, su nomina del Pontefice Francesco I, della

Pontificia Accademia delle Arti e delle Scienze.

La Milanesiana, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, giunta alla 27esima edizione,

attraversa 18 città in tutta Italia con oltre 60 appuntamenti, intrecciando come da sua vocazione,

letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto in un

percorso che negli anni ha delineato un’identità unica e sempre contemporanea.

“IL DESIDERIO E LA LEGGE” è il tema di questa 27esima edizione, due forze opposte ma

profondamente intrecciate, il cui rapporto si impone come una delle questioni più vive del nostro

tempo, un terreno fertile di interrogazione sui confini, morali e territoriali, l’autodisciplina, la libertà e

la responsabilità.

La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de La Milanesiana, è stata

rielaborata da Franco Achilli per rappresentare l’intreccio tra Desiderio e Legge: il fiore e il suo

profumo evocano attrazione, movimento e immaginazione, mentre le spine e la struttura cristallizzata

richiamano il limite, la norma e il rischio. Non c’è opposizione tra i due poli, perché è proprio la Legge a

dare forma al Desiderio, rendendolo percepibile, intenso e significativo.

L’edizione è dedicata a Daniela Benelli e Dario Salvetti, scomparsi nel 2025, due persone che hanno

visto nascere La Milanesiana e l’hanno amata e arricchita con il loro lavoro e la loro passione, e a

Giorgio Gosetti, direttore del Noir in Festival e amico de La Milanesiana.

Con il suo sguardo libero, trasversale e sempre in movimento, La Milanesiana rinnova la propria

vocazione a leggere il presente attraverso la forza delle idee, delle arti e della parola, continuando a

rappresentare un laboratorio culturale vivo, originale e in costante evoluzione. Il programma è

disponibile sul sito ufficiale.

La Milanesiana è organizzata da Fondazione Elisabetta Sgarbi e Imarts International Music and Arts, con il

Patrocinio del Comune di Milano e di Regione Lombardia.

Main Sponsor de La Milanesiana: A2A, Intesa Sanpaolo, Volvo Car Italia, Fondazione Cariplo, Regione Emilia-

Romagna, Fondazione Banca popolare di Milano, Comune di Bormio, Comune di Livigno, Nazione Verde, Grafica

Veneta S.p.a.

Partner de La Milanesiana: Burgo Group Spa, FNM, Almo Collegio Borromeo, SIAE – Società Italiana degli Autori

ed Editori, La Venaria Reale, Praia Resort Group, MM SPA, Fondazione AEM, Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo,

Odissea Cinema, LCA Studio Legale, Corriere della Sera.

La Milanesiana ringrazia: Comune di Ascoli Piceno, Comune di Seregno, Comune di Alessandria, Comune di Colle

Val D’Elsa, Comune di Sondrio, Comune di Viareggio, Comune di Crotone, Comune di Gatteo a Mare, Comune di

Cervia, Comune di Longiano, Comune di Fidenza, Piccolo Teatro di Milano, Anteo Palazzo del Cinema, Humanitas,

Spazio Teatro No'hma, Fondazione Marche Cultura, Impresa edile Gaspari Gabriele, Fainplast srl, Turla, Circolo

Cultural-Mente Insieme, Fondazione Ascoli Cultura, Fondazione Umberto Eco, Fondazione Elisabetta Sgarbi,

Fodnazione Cavallini Sgarbi, Betty Wrong, CiaccioArte, @Video, Studio Toffoletto De Luca Tamajo, Studio

Volpatti, Salone Internazionale del Libro di Torino, Noir in Festival, Feltrinelli, A+G, Galleria Ceribelli, Ornella

Bramani, Errestampa, Acinque, Rotary Club Bormio Contea, Comunità montana Alta Valtellina, BPER Banca, Bim

Adda, Parco Nazionale dello Stelvio, Levissima, Prometeica, Braulio, Dammann.