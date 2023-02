Il Caffè Letterario di Euroma2 presenta il libro “ Il Primo Bacio “ di Renato Giordano

Venerdi 10 febbraio, alle ore 17,00 presso Euroma2, secondo piano, Il Caffè Letterario, verrà presentato il libro nato da un’idea del regista, attore e autore di teatro Renato Giordano: “ Il Primo Bacio “, con la prefazione di Federico Moccia. Un cult che ha dato vita anche ad un format tv e un musical.

Il libro sarà oggetto di una conferenza moderata dalla conduttrice e autrice RAI Metis di Meo e sarà intervallata da sketch teatrali ispirati dai racconti contenuti nel libro e interpretati degli allievi dell’Accademia Actor’s Planet di Rossella Izzo.

“ Il Primo Bacio “ nasce da un’idea di Renato Giordano che ha chiesto al popolo di Internet di condividere e raccontare l’esperienza del primo bacio sul sito www.ilprimobacio.com: dalle numerose adesioni sono giunti tantissimi racconti, testimonianze che sono diventate prima uno spettacolo teatrale, poi un format televisivo e, infine, il libro.

Il libro, riunisce le 100 storie di primi baci più divertenti del pubblico e di numerosi vip, ha riscosso sin da subito un successo straordinario, prima in rete, poi a teatro diventando inoltre un format televisivo; dopo tre anni di repliche grazie al tam tam di Internet, diventando infine un vero e proprio caso: ad oggi sono state raccolte sul sito www.ilprimobacio.com, quindicimila storie di Primi Baci.

I primi baci: alcuni divertenti, altri incredibili, altri ancora meravigliosamente romantici che denotano gioia, innocenza, ma anche imbarazzo e imbranataggine, i tipici ingredienti delle storie portate in scena, aneddoti in cui ritrovarsi, o su cui sorridere come la cotta per il compagno o la compagna di classe, gli amori estivi, il gioco della bottiglia.

Renato Giordano ha riunito le 100 storie dei primi baci più divertenti del pubblico e di numerosi vip: la versione musical al Festival della Versiliana è andato in scena a New York.