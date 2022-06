Il Cinema in Piazza: un ambizioso programma per le arene della Cervelletta, di San Cosimato e di Monte Ciocci

Il Cinema in Piazza: un ambizioso programma per le arene della Cervelletta,...

Torna anche quest’anno l’appuntamento estivo con il cinema open air promosso dal Cinema America. Messe da parte le restrizioni, si ritorna alla vecchia formula e ai vecchi orari: ingresso libero per tutti e sedia pieghevole in spalla. Confermate le tre arene del 2021: al Parco di Monte Ciocci, al Casale della Cervelletta e nella storica sede di Piazza San Cosimato e Trastevere.

104 proiezioni per quasi due mesi di cinema e diverse retrospettive in programma, come quelle dedicate a Francesco Rosi, David Fincher, Thomas Vinterberg, Mel Brooks, Pablo Larraín e Leos Carrax – quest’ultime due anche con uno spin off nel Cinema Troisi, che rimarrà aperto per tutta l’estate.

Particolarmente interessante il programma della giornata di oggi 16 giugno con Dori Ghezzi e Luca Marinelli alla Cervelletta ( un omaggio a Fabrizio De André con Dori Ghezzi, Luca Marinelli, Valentina Bellè, Francesca Serafini e Giordano Meacci ), Bebe Vio, Castrogiovanni e Kassovitz a San Cosimato. Becker inaugura Monte Ciocci con “Good Bye, Lenin” e quello del 17 giugno a San Cosimato con un trio d’eccezione composto da Bebe Vio, Martin Castrogiovanni e il grande amico Mathieu Kassovitz.

Al Parco di Monte Ciocci sabato 18 giugno è di scena il regista Wolfgang Becker che presenterà al pubblico il suo più grande successo “Good Bye, Lenin!”, uno dei maggiori incassi di sempre al botteghino tedesco, premiato nel 2003 con sei European Film Award oltre a numerosi altri riconoscimenti.

Hanno intanto preso il via a Cervelletta le retrospettive dedicate a Mel Brooks ed a Francesco Rosicon il film “Per favore, non toccate le vecchiette” (1967), mentre domenica 19 giugno sarà la volta del ciclo di proiezioni del regista napoletano Francesco Rosi con il film “Salvatore Giuliano” (1962).

Proseguono anche le retrospettive dedicate ai maestri della storia del cinema e agli autori contemporanei: a Piazza San Cosimato “Io ti salverò” del maestro del brivido Alfred Hitchcock (mercoledì 15 giugno), “Tony Manero” del regista cileno Pablo Larraín (giovedì 16 giugno) e “Il grande cocomero” di Francesca Archibugi (domenica 19 giugno); altri due documentari inediti in Italia del regista polacco Paweł Pawlikowski, “Dostoevsky’s Travels” e a seguire “Tripping With Zhirinovsky” (venerdì 17 giugno) e “Dear Wendy” del danese Thomas Vinterberg (sabato 18 giugno).

Continuano anche gli appuntamenti per tutta la famiglia con “Gremlins” di Joe Dante, sabato 18 giugno a Piazza San Cosimato, e “Il Signore degli Anelli – Le due torri” di Peter Jackson domenica 19 giugno alla Cervelletta.