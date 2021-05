“ IL DIVIN CODINO “, Roberto Baggio, presentato alla stampa

E’ stato presentato questa mattina alla stampa “ Il divin codino “ un film che celebra l’uomo oltre il mito, che segue la carriera calcistica di Roberto Baggio partendo dagli esordi nelle fila del Lanerossi Vicenza e passando dal controverso calcio di rigore della Finale di Coppa del Mondo 1994 tra Italia-Brasile, ripercorre la vita di Baggio, dal suo difficile debutto come professionista fino all’addio ai campi.

In uno scenario internazionale dominato dal racconto di supereroi, il dipanarsi della conferenza ha evidenziato una figura che, se non fosse esistita davvero sui nostri campi di calcio, sarebbe potuta apparire su un albo della Marvel.

Presenti la regista Letizia Lamartire, gli sceneggiatori Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo oltre agli interpreti Andrea Arcangeli (Roberto Baggio), Andrea Pennacchi (il padre di Baggio), Valentina Bellé (Andreina Baggio) e, per Mediaset, Daniele Cesarano, per Netflix, Sara Furio – Director International Original Films, per Fabula Pictures, il produttore Marco De Angelis oltre che, naturalmente, il grande Roberto Baggio accompagnato dal suo manager, Vittorio Petrone

Nel film la provincia, l’ascesa al club più importante, quel rigore sbagliato, la spiritualità, persino il codino, tutto concorre a fare di Roberto Baggio il supereroe di un’intera generazione: una carriera lunga 22 anni che, attraverso gli infortuni, il rapporto di amore-odio con i suoi tifosi, le incomprensioni con alcuni dei suoi allenatori e il rapporto con la sua famiglia, racconta i grandi successi sul campo di un calciatore fenomenale capace di portare nel gioco del calcio l’etica professionale e i valori trasmessogli dalla numerosa famiglia.

Osannato dai tifosi e protagonista di alcune delle imprese più spettacolari che le cronache calcistiche ricordino, Roberto Baggio è l’eroe la cui fama resiste negli anni senza scolorire.

Ispirati dalla sua vita e dalla sua figura, gli autori Stefano Sardo (Il ragazzo invisibile, 2014; 1992, 2015; 1994, 2019) e Ludovica Rampoldi (Gomorra – la serie, 2014; 1992, 2015; Il ragazzo invisibile – seconda generazione, 2018) hanno saputo raccontare ai giornalisti presenti il viaggio di un uomo dal talento immenso e dalla storia personale tormentata.

Fabula, ha trovato in Letizia Lamartire (Saremo giovani e bellissimi, 2018; Baby 2, 2019), l’occhio registico adatto per sviscerare i segreti di una figura rimasta indelebilmente scolpita nell’immaginario collettivo sportivo italiano e internazionale mentre il giovane attore Andrea Arcangeli (Il paradiso delle signore, 2015; Domani è un altro giorno, 2019) interpreta magistralmente il personaggio di Roberto, facendo proprie le riflessioni e la profondità d’animo di un campione che, anche negli anni di maggior successo, ha fatto dell’umiltà la sua corazza, accompagnato da un cast di alto livello, composto, tra gli altri, da Valentina Bellé (Sirene, 2015; Volevo fare la rockstar, 2019), Andrea Pennacchi (Arrivano i prof., 2018; La belva, 2020), Antonio Zavatteri (Baciami ancora, 2010; Il mondo sulle spalle, 2019), Martufello (Ciao marziano, 1980; Il tango della gelosia, 1981), Thomas Trabacchi (Nico, 1988, 2017; Baby, 2019).

Il film sarà visibile su Netflix a partire dal 26 maggio prossimo.