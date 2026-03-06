Il mago del Cremlino – le origini di Putin

Condividi questo articolo:









Il cinema politico ha sempre cercato di entrare nei corridoi del potere. Ma raramente ha provato a raccontare ciò che accade davvero dietro le quinte, dove le decisioni vengono preparate, le strategie costruite e le narrazioni orchestrate. È proprio questo il terreno affascinante e ambiguo su cui si muove Il Mago del Cremlino, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Giuliano da Empoli, diventato in pochi mesi un caso letterario internazionale e presentato in concorso alla 82esima mostra del cinema di Venezia nel 2025.

Il film promette di portare sul grande schermo una storia densa di tensione politica, ambiguità morale e riflessioni sul potere contemporaneo. Non si tratta semplicemente di un racconto sulla Russia, ma di una vera e propria esplorazione del modo in cui la politica moderna costruisce consenso, controlla l’immaginario collettivo e manipola la percezione della realtà.

Al centro della storia c’è Vadim Baranov, figura enigmatica e carismatica, che incarna perfettamente l’idea del potere invisibile. Ex produttore televisivo e uomo di spettacolo, Baranov diventa uno dei più influenti strateghi del Cremlino, capace di trasformare la politica in una macchina narrativa sofisticata.

Il personaggio, pur essendo romanzato, trae chiaramente ispirazione da Vladislav Surkov, figura chiave della Russia contemporanea e per anni consigliere del presidente Vladimir Putin. Surkov è stato spesso descritto come l’architetto della comunicazione politica del Cremlino, l’uomo che ha contribuito a costruire la narrazione della Russia post-sovietica. Nel film, Baranov rappresenta proprio questo tipo di potere: quello che non appare mai davanti alle telecamere ma che, silenziosamente, dirige la scena.

Uno degli aspetti più affascinanti della storia è la trasformazione del Cremlino in una sorta di palcoscenico politico. Qui si incontrano oligarchi, funzionari, generali e consiglieri, tutti impegnati in una partita complessa fatta di strategie, alleanze e rivalità.

Nel mondo raccontato da Il Mago del Cremlino, la politica non è soltanto governo o amministrazione. È soprattutto narrazione. Chi controlla il racconto degli eventi controlla anche la percezione che le persone hanno della realtà. Baranov comprende prima di tutti che la politica del XXI secolo funziona come una gigantesca produzione cinematografica: servono personaggi forti, conflitti chiari, simboli potenti e una trama capace di catturare l’immaginazione del pubblico.

Attraverso il percorso del protagonista, il film accompagna lo spettatore nei momenti cruciali della Russia dopo il crollo dell’Unione Sovietica. È un periodo di caos, trasformazioni e opportunità, in cui nuovi equilibri politici emergono rapidamente. È in questo contesto che si afferma la figura di Vladimir Putin, destinato a diventare uno dei leader più influenti del panorama geopolitico mondiale. Ma il film non si concentra tanto sulla figura del presidente quanto sul sistema di idee, strategie e narrazioni che ne accompagna l’ascesa. Il vero protagonista rimane Baranov: l’uomo che osserva, analizza e costruisce le storie capaci di orientare un’intera nazione.

Uno dei temi più potenti della storia è il rapporto tra verità e rappresentazione. Nel mondo del “mago del Cremlino”, la realtà non è qualcosa di fisso e immutabile: è una materia che può essere modellata attraverso la comunicazione.

Il film suggerisce che il potere contemporaneo non si basa soltanto sulla forza o sull’autorità istituzionale, ma sulla capacità di controllare il racconto degli eventi. Media, simboli, immagini e linguaggi diventano strumenti fondamentali nella costruzione del consenso. In questo senso, la storia raccontata da Il Mago del Cremlino non riguarda soltanto la Russia. È una riflessione molto più ampia sul funzionamento della politica globale nell’era della comunicazione permanente.

L’adattamento cinematografico punta a tradurre l’atmosfera del romanzo in un film dal tono elegante e teso, capace di alternare momenti di introspezione psicologica a scene di forte tensione politica. Non ci sono inseguimenti o azioni spettacolari nel senso tradizionale, ma un costante senso di strategia e manipolazione che attraversa ogni dialogo e ogni decisione. Il fascino della storia sta proprio nella sua ambiguità morale. Vadim Baranov non è un eroe né un villain tradizionale. È un osservatore cinico del potere, un uomo che comprende meglio di chiunque altro i meccanismi con cui le società costruiscono le proprie illusioni.

Con Il Mago del Cremlino, il cinema torna a interrogarsi su una domanda antica quanto la politica stessa: chi governa davvero? I leader visibili che parlano davanti alle telecamere o gli strateghi invisibili che costruiscono le narrazioni dietro le quinte?

In un’epoca in cui informazione, propaganda e spettacolo sembrano sempre più intrecciati, questa storia appare sorprendentemente attuale. Ed è proprio questa attualità a rendere il film uno dei progetti più intriganti del panorama cinematografico contemporaneo.

Perché, come suggerisce la figura del “mago”, il vero potere spesso non appartiene a chi sale sul palco. Ma a chi, nell’ombra, scrive la sceneggiatura.