“Il Natale di Mariah: la magia continua”, da venerdì 3 dicembre su Apple TV+

Mariah Carey sta per tornare, da domani 3 dicembre “Il Natale di Mariah: la magia continua” sarà disponibile su Apple TV+.

La regina del Natale ritorna per allietare le vacanze con un attesissimo speciale che mostrerà la prima e unica performance del nuovo singolo di Mariah Carey, artista iconica e vincitrice di numerosi Grammy Award, “Fall in Love at Christmas”. Al suo fianco ci saranno l’artista nominato ai Grammy Khalid e il vincitore di un Grammy Kirk Franklin, per portare lo spirito del Natale in tutto il mondo.

“Il Natale di Mariah: la magia continua” conterrà un’intervista rilasciata in esclusiva da Mariah a Zane Lowe per Apple Music, mentre condivide i momenti preferiti delle feste insieme ai suoi gemelli di 10 anni, il figlio Moroccan e la figlia Monroe, rendendo omaggio al suo classico natalizio, “All I Want For Christmas Is You,” e al grande successo di Apple TV+, “La magia del Natale con Mariah Carey”.

Apple TV+ è disponibile per la visione su tutti i tuoi schermi preferiti. Dopo il suo lancio il 1° novembre 2019, Apple TV+ è diventato il primo servizio di streaming di prodotti completamente originali lanciato in tutto il mondo, ha presentato in anteprima titoli originali e che hanno ricevuto molti riconoscimenti più velocemente di qualsiasi altro servizio di streaming. Ad oggi, i film, i documentari e le serie Apple Original sono stati premiati con 156 vittorie e 566 nomination ai premi in meno di due anni.

Apple TV+ è disponibile sull’app Apple TV in oltre 100 paesi, su oltre 1 miliardo di schermi, inclusi iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, specifiche smart TV Samsung, LG, Sony e VIZIO, Amazon Fire TV e dispositivi Roku, console PlayStation e Xbox e su tv.apple.com, per € 4,99 al mese con una prova gratuita di sette giorni. Per un periodo di tempo limitato, i clienti che acquistano un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch possono usufruire gratuitamente di un anno di Apple TV+. Questa offerta speciale è valida per tre mesi dopo la prima attivazione del dispositivo.