Il nuovo trailer di Avatar: La Via dell’Acqua

Dal 14 dicembre nelle sale italiane

In occasione dell’Avatar Day, oltre al trailer, sono stati diffusi i character poster del film, annunciata l’apertura delle prevendite, eventi in tutto il mondo e i partner promozionali

Il primo capitolo, Avatar, torna in streaming su Disney+

The Walt Disney Company ha celebrato, lunedì 21 novembre, l’Avatar Day con il nuovo trailer di Avatar: La Via dell’Acqua, il sequel del film di James Cameron vincitore di tre Academy Award® Avatar, diffuso durante il “Monday Night Football” di ESPN.

Gli eventi di celebrazione si sono svolti in tutto il mondo, inclusa Sydney, dove l’iconica Bondi Icebergs Pool di Bondi Beach è stata trasformata in una gigantesca locandina blu per il film; e la celebre Times Square di New York City, dove Avatar: La Via dell’Acqua ha illuminato simultaneamente 40 schermi digitali, immergendo gli spettatori in un’esperienza anamorfica in 3D, a quasi 360°, nel mondo sottomarino mozzafiato di Pandora.

Disney ha anche svelato che Snapchat ha creato una lente di realtà aumentata capace di trasformare ogni Snapchatter in un Na’vi. Ogni Snapchatter potrà vivere un’esperienza personalizzata: la lente utilizza l’apprendimento automatico per trasformare in tempo reale la loro bocca, gli occhi, la forma della testa, i capelli e la pelle – completa di texture a strisce blu – come se provenissero proprio da Pandora: https://lens.snapchat.com/ 992cd377a2114ed7af1de17a913c40 45

Partner promozionali internazionali, tra cui Mercedes-Benz, NYX Professional Makeup – L’Oréal Groupe e Cereal Partners Worldwide, sosterranno il film con importanti campagne media e attivazioni.

Infine dal 21 novembre, per celebrare l’Avatar Day, il film originale del 2009 Avatar è nuovamente disponibile in streaming su Disney+.

Con Avatar: La Via dell’Acqua, l’esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.