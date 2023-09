Il palinsesto autunnale di radio 24: Lucia Annunziata a Radio24 “Non farò una trasmissione buonista”.

Da sabato 9 settembre prende il via, su Radio 24, un nuovo programma condotto da Lucia Annunziata attraverso il quale la nota giornalista intende raccontare l’impatto che le notizie più importanti della settimana hanno avuto sul dibattito pubblico.

“ Cercheremo di stare fuori dal sentimentalismo e dalla banalità, cosa che non è facile. Non sarà un sommario finale, ma una selezione con molte opinioni e disamine, anche personali. A differenza del passato in ‘Amici e Nemici’ non ci saranno interviste canoniche, sentiremo delle persone, ma saranno all’interno delle analisi delle notizie. Ad esempio, stavamo pensando alle punizioni di cui si parla per i giovani, quando nessuno ascolta la versione dei rapper che sono i veri influencer dei giovani”.

La trasmissione, che andrà in onda dalle ore 8,30 alle ore 10,00 si presenta come un dialogo con il vicedirettore del Sole 24 Ore Daniele Bellasio; spiega la Annunziata: “Non ci sarà una chiusura forte sulla politica, ma sulla formazione della pubblica opinione allargata, passando anche dai libri – continua Lucia Annunziata – Non sarà una trasmissione buonista, sentimentale. Non sarà una pappina. O almeno lo spero.”

“Amici e nemici. L’informazione della settimana”, é il titolo del programma in cui i due conduttori ripercorreranno i temi di maggiore attualità della settimana che si sta concludendo creando, con analisi e dibattiti, una “cerniera” con quella che si sta per aprire, così da offrire strumenti per comprenderne possibili sviluppi ed impatti. Sarà un dialogo a due su quello che accade e accadrà basato sull’esperienza di Lucia Annunziata e sulle competenze anche economiche del Vicedirettore del Sole 24 Ore e scandito dal coinvolgimento di ospiti di alto profilo con punti di vista inaspettati rispetto al tema di volta in volta trattato. Il programma andrà in onda in replica domenica alle 20.

Novità altresì sul nuovo palinsesto autunnale di Radio 24 presentato oggi al Mudec di Milano, un palinsesto sempre attento ad intercettare le nuove esigenze informative e d’intrattenimento degli ascoltatori quello che Radio 24 presenta per la stagione 2023 – 2024: forte dei risultati del primo semestre 2023 con un’audience affezionata di 2.260.000 ascoltatori nel giorno medio, l’emittente del Gruppo 24 ORE conferma la formula vincente del suo format news and talk che grazie ai Gr e ai programmi ha visto crescere del 10% l’ascolto lunedì-venerdì nel quarto d’ora medio.

Secondo Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor: “Radio 24 è un unicum che coniuga due aspetti, l’informazione, un’offerta informativa che la rende protagonista del panorama dell’informazione, e i programmi, che hanno risultati straordinari ed entusiasmanti, soprattutto nel palinsesto dal lunedì al venerdì”

Per questo le novità si concentrano nella giornata di sabato, completando così l’operazione di rinnovo del fine settimana iniziata nello scorso palinsesto sulla giornata di domenica, che ha riscosso il gradimento del pubblico (+33% l’ascolto nel quarto d’ora medio).

L’obiettivo a cui si è puntato è stato quindi duplice: da un lato rafforzare l’attualità e approfondimento nella prima parte della giornata del sabato, e dall’altro andare incontro, nella fascia serale, ai riscontri ricevuti dal pubblico proponendo una programmazione più omogenea e distesa che asseconda le modalità di ascolto del sabato sera, estesa anche a un pubblico più giovane.

La seconda novità per la mattinata del sabato sarà all’insegna della passione calcistica con un altro nome di richiamo: alle 11.30 Pierluigi Pardo con il suo “In campo con Pardo” porterà gli ascoltatori negli spogliatoi per un appuntamento pre-partita che offrirà anticipazioni, approfondimenti, ultimissime dai campi e qualche pronostico sugli appuntamenti calcistici del weekend in compagnia di grandi ospiti del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura: si completa così l’offerta informativa di Radio 24 sul fronte sportivo con un appuntamento dedicato anche al sabato.

Lo spazio di approfondimento del sabato mattina è completato da tre appuntamenti consolidati di Radio 24 che declinano l’attualità su tre filoni molto seguiti dal pubblico: alle 10.00 “Si può fare” di Laura Bettini, il programma dedicato alla sostenibilità e all’attualità declinata in positivo, alle 12.00 i temi di attualità nel mondo della salute con “Obiettivo salute” di Nicoletta Carbone e alle 12:30 l’appuntamento settimanale sulla cronaca internazionale con “Nessun luogo è lontano” di Giampaolo Musumeci.

“Saremo in diretta tutto il sabato mattina», ha spiegato il vicedirettore esecutivo di Radio 24 Sebastiano Barisoni durante la presentazione: «Uno sforzo produttivo importante» per una emittente che già trasmette 540 ore di diretta mensili, con il 93% di parlato.”

L’altra novità del sabato riguarda il drive time serale, dove alle 19 inizia un ascolto più “disteso” con l’arrivo, dopo l’esordio dello scorso anno, di Manuel Agnelli con “Leoni per Agnelli – l’attualità della musica”: l’artista accoglie il pubblico di Radio 24 nel suo spazio in cui, tra temi e personaggi del nostro tempo, offre attraverso la musica una chiave contemporanea per leggere la realtà. Leoni per Agnelli continuerà ad essere protagonista anche della domenica sera, sempre alle 19:oo.

La serata di Radio 24 continuerà sulle onde di “Ultrapop” di Francesco Adinolfi, programma di musiche e insolite narrazioni che – anche sulla spinta dell’attualità – raccontano gli aspetti meno noti del mondo del pop, e con “Off Topic”, il programma dedicato ai luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti, per concludersi con l’ingresso nella programmazione del sabato, alle 21.30, di “Non mi capisci”, il programma di Federico Taddia e Matteo Bussola che ha riscontrato molto successo grazie alla capacità di raccontare ai genitori il mondo dei figli direttamente con le voci dei ragazzi e quelle dei loro personaggi di riferimento. “Non mi capisci” continuerà ad andare in onda anche la domenica alle 13:10.