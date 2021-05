“Il Paradiso delle Signore – Daily” chiude la stagione con la puntata 500. Appuntamento a settembre con i nuovi episodi.

Il successo di un fenomeno televisivo, tutto italiano

Il Paradiso delle Signore festeggia le 500 puntate e conclude la terza stagione nel formato daily con un ascolto medio di oltre 2,1 milioni di telespettatori e il 17,3% di share.

Il daily drama consolida il posizionamento di Rai 1 in una fascia molto competitiva come quella pomeridiana conquistando anche i target più pregiati (Laureati: 17,7% di share). Non solo, il successo si completa con il riscontro positivo su Rai Premium (2,6% di share) e su Rai Play (23,8 milioni ore-consumo), dove la serie costituisce il 9% di tutto il consumo video della piattaforma, attestandosi come primo titolo in assoluto. Sono traguardi importanti, raggiunti grazie all’impegno produttivo di una fabbrica in grado di alimentare ormai da tre anni una messa in onda di cinque puntate a settimana, con uno sforzo coordinato di attori, troupe, registi, scrittori e professionalità tecniche. Una felice combinazione di organizzazione produttiva e progettualità editoriale che saputo restituire il sapore di un’epoca vitale e piena di futuro come furono gli anni Sessanta.

Rai Fiction considera queste 500 puntate un patrimonio prezioso della sua Fabbrica delle Storie e dà appuntamento a settembre con i nuovi episodi.