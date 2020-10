Il Presidente della Liguria, Giovanni Toti, ospite a Radio 24, parla del nuovo DPCM #audio

Il Presidente della Liguria, Giovanni Toti, ospite a Radio 24, parla del nuovo DPCM e delle proposte inascoltate. Poi ancora della didattica a distanza e dei calciatori del Genoa positivi al Covid19

Giovanni Toti (Liguria) a 24Mattino su Radio 24: Dpcm, “scomparso nelle fauci di Palazzo Chigi “

Dpcm, “Ho visto il testo sul quale abbiamo discusso fino all’una di notte con i colleghi governatori e abbiamo mandato una serie di osservazioni al governo per dare il nostro parere favorevole dopodiché è scomparso nelle fauci di Palazzo Chigi e non ho più traccia”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24.

Giovanni Toti (Liguria) a 24Mattino su Radio 24: “Dad per le superiori, una provocazione”

Didattica a distanza per le superiori “Una provocazione, non è un’ipotesi che vedo bene ma una resa, una scorciatoia, servirebbe un piano strutturale per aumentare il trasporto pubblico locale”. Lo dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Ieri nel pacchetto delle valutazioni che le Regioni facevano quando il governo ci ha sottoposto il testo del Dpcm alcuni dei governatori hanno sottolineato il fatto che non c’è stato un piano di aumento organico del trasporto pubblico locale e qualcuno ha detto facciamo restare a casa i ragazzi più grandi per evitare l’affollamento dei mezzi pubblici nelle ore di punta, era più una provocazione che una proposta e non è entrata nel pacchetto delle proposte discusse nell’ultima sessione”.

Giovanni Toti (Liguria) a 24Mattino su Radio 24: “Campionato, non resterà nella storia ma si gioca per tifosi e lavoratori”

14 positivi nel Genoa, il campionato va sospeso? “Decidono Ministro dello sport, Federazione calcio e società che hanno trovato un protocollo per andare avanti. Non sarà un campionato che resterà alla storia, ma si gioca per dare uno sfogo ai tifosi e per far giocare i calciatori che si trascinano dietro un mondo che vale almeno 2 miliardi di euro di Pil diretto”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24.