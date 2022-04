Il sesso degli angeli: un inedito Pieraccioni in veste di prete tenutario di una casa squillo

Da inguaribile romanticone quale abbiamo imparato a conoscerlo, Leonardo Pieraccioni torna sugli schermi con una nuova storia assolutamente inedita che si richiama ai vecchi schemi della commedia all’italiana, ma con un argomento che vede un prete di campagna ( che cura una chiesetta in perenne difficoltà ) ereditare una molto avviata attività in Svizzera.

A tutta prima l’idea di Don Massimo ( questo il nome del “ fortunato “ prete ) è quella di sfruttare i proventi dell’eredità per risollevare le sorti della sua chiesetta ma quando, insieme al fedele Giacinto ( Marcello Fonte ) arrivano a Lugano per prendere possesso dell’attività si rende perfettamente conto che quanto ha formato oggetto del lascito non è molto disdicevole per essere utilizzato per “ opere religiose “: si tratta infatti di una casa d’appuntamenti, avviata si, ma sempre casa di appuntamenti.

Molto simpatico l’argomento, che sembra voler sollevare il problema dell’apertura delle case chiuse, al quale problema lo stesso Pieraccioni si dichiara favorevole, e veramente divertenti le scenette che derivano dai vari contrattempi che inevitabilmente vengono a sorgere, una tra le quali quella della “ conversione “ di Giacinto,che accompagna il prete a Lugano, alle delizie della casa d’appuntamenti ed abbastanza ben calata nella parte di maitresse la inossidabile Sabrina Ferilli.

Buona la fotografia con bellissimi scenari della città di Lugano nella quale è situata l’attività ereditata e veramente ben assortito il cast formato dalle “ operatrici “ Valentina Pegorer, Gabriella Giovanardi, Maitè Yanes e Giulia Perulli ( che “ opera “ da muta ).

Apprezzabile Massimo Ceccherini che con le sue interpretazioni di genere un tantino da “ suonato “ veste i panni dello zio Waldemaro ( il de cuius che lascia l’eredità a Don Massimo ).

La pellicola, del 2021, è girata tra Roma, Firenze ed alcune zone della Svizzera e sta ottenendo un discreto successo nelle sale italiane.