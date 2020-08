Il Trio lancia “ The best of 10 Years “: tappa a Montecarlo il 14 agosto prossimo

Venerdi 14 agosto l’” Opera Garnier “ di Monte Carlo ospiterà una delle tappe del tour internazionale che il famoso Trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sta effettuando in occasione del compimento del decimo anno della loro incredibile e folgorante carriera; dopo il Giappone, l’ Europa, il Nord e l’America latina anche il piccolo stato del Principe Alberto sarà coinvolto dalle esibizioni pop-opera dei tre famosi cantanti che, partecipando ad un talent show che determinò la loro popolarità, hanno intrapreso un lungo ed affascinante viaggio che è anche passato per il Festival di Sanremo del 2015.

Nell’occasione del decimo compleanno della carriera il gruppo ha inciso e pubblicato nel 2019 l’album “W The best of 10 years “ che, a causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, arriverà in Italia ad ottobre 2021 nei palasport e non nelle date inizialmente previste di novembre e dicembre 2020.

Il concerto all’ “ Opera Garnier “ è previsto per le ore 20,30 ed i biglietti, numerati e previa prenotazione, sono acquistabili presso Monte-Carlo Société des Bains de Mer, montecarlolive.com / +377 98 06 36 36.

