Il Volo: Grande successo per il tour in nord America, più di 20 date da Toronto a Las Vegas!

Un tour che, fino ad ora, tra Canada e Stati Uniti, ha emozionato oltre 80 mila spettatori e che terminerà domenica 15 marzo a Las Vegas.

Centre for the Performing Arts di Toronto, Radio City Music Hall di New York, Chicago Theater di Chicago, MGM National Harbor di Washington, Fox Theater di Detroit, Winspear Opera House di Dallas sono solo alcune delle 20 tappe che hanno visto IL VOLO protagonista in queste settimane, durante il tour in Nord America, con i concerti per i dieci anni di carriera!

Nel concerto sold out di New York il trio ha incontrato Placido Domingo, a Miami lo ha raggiunto Gloria Estefan e a Los Angeles, dove si è esibito al Microsoft Theater davanti a 7000 spettatori, sono arrivati John Mayer, Roland Orzabal e Priscilla Presley!

Tanti amici e colleghi, per celebrare 10 anni di successi internazionali, in cui Il Volo ha scalato le classifiche americane con il belcanto italiano (il loro debutto discografico omonimo, nel 2010, entra nella Top Ten di Billboard USA) e tenuto concerti nei più importanti teatri.

2 mesi di live in cui Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono stati accolti dai numerosi fan americani che in questi anni hanno visto i tre ragazzi duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, partecipare a “We Are The World for Haiti” di Quincy Jones, premiati ai Latin Billboard Awards a Miami e celebrati dalla PBS con il concerto a Matera dell’estate 2019.

IL VOLO: MESSAGGIO ALL’ITALIA #iorestoacasa in copertina e di segito il link https://www.instagram.com/p/B9fQYVMBxXP/

Questa estate Il Volo tornerà in concerto in Italia con una doppia data all’Arena di VERONA e una doppia data al Teatro Antico di TAORMINA. Queste location storiche apprezzate in tutto il mondo, il teatro greco e l’anfiteatro romano, ancora una volta abbracceranno lo spettacolo de Il Volo, che unisce divertimento e emozione, coinvolgendo il pubblico nel cantare le canzoni più famose e trasportandolo nei brani più intensi della tradizione italiana e d’Oltreoceano. Inoltre a novembre 2020 il trio si esibirà nei principali palasport d’Italia a Torino, Milano e Roma!

Queste le date in Italia: 30 agosto all’Arena di Verona, 31 agosto all’Arena di Verona, 4 settembre al Teatro Antico di Taormina, 5 settembre al Teatro

Commenti

commenti