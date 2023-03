Impressioni dall’arte: la Pasqua 2023 vista dalla Pasticceria Walter Musco Bompiani di Roma

Venerdi 24 marzo Walter Musco ed il suo laboratorio di pasticceria daranno vita al vernissage della Mostra delle Uova di Pasqua 2023: la mostra, dall’affascinate titolo di: “ ! – Impressioni dall’arte “ resterà aperta fino al 8 aprile 2023 si prefigge lo scopo di rendere omaggio all’arte contemporanea ed agli artisti viventi che più si avvicinano alla sensibilità ed urgenza comunicativa di Walter partendo dal presupposto che l’arte oggi ruota, tra le sue mille sfumature, intorno a due concetti che sono specchio della società che viviamo: l’individualismo del gesto e del significato artistico, fenomeno dovuto alla quasi totale sparizione delle correnti e Scuole, che cerca di rappresentare e coinvolgere, con la sua unicità, l’universalità del pubblico e la comprensione del “media” che si usa per comunicare il proprio concetto, che sia esso il classico supporto materico o una più avveniristica istallazione informatica.

L’obiettivo – degli artisti ma non solo – è quello di riuscire ad arrivare alla notorietà presso un numero più ampio possibile di persone, invadere il mercato globale e divenire fenomeni di culto e, con il proprio istinto artistico, riuscire a lasciare una traccia di sé a livello mondiale. Affermarsi, essere compresi e riconosciuti in tutto il mondo.

Perché proprio grazie alla digitalizzazione dell’informazione e della comunicazione l’arte sembra dover assolvere al difficile compito di dover essere “popolare” ad ogni latitudine, “spinta” ad ogni costo e “comprensibile” a tutti se vuole effettivamente far arrivare il proprio concetto. Ma essere “universalmente validi” comporta spesso la necessità di doversi appiattire o adeguare ad una forma, ad uno stile, che “gli utenti” riconoscano ed apprezzino, lo stesso meccanismo, non a caso, che investe il marketing.

Dopo anni di ricerche sensoriali, cromatiche e tematiche Walter Musco ha deciso di divertirsi con omaggi agli artisti “simultanei”, viventi e più riconoscibili, componendo così una galleria pop di contesto internazionale. Saranno presenti artisti che sono diventati iconici, che hanno rappresentato e rappresentano idee sociali, che hanno rivoluzionato il concetto di forma, mezzo e gusto: Jeff Koons, Maurizio Cattelan, Yayoi Kusama, Takashi Murakami, Banksy e Damien Hirst solo per citarne alcuni.

Le uova di cioccolato sono esemplari unici realizzati a mano e saranno in esposizione da venerdì 24 marzo fino al giorno di Pasqua nella nostra Pasticceria di Roma. Saranno acquistabili in esclusiva in negozio.

La Pasticceria produrrà come ogni anno anche i classici della tradizione Pasquale: le uova di cioccolato gourmet ai gusti pralinato alle arachidi, pralinato pistacchio e lampone, gelèe alla fragola, pralinato nocciola; la colomba (classica, al cioccolato, con ciliegie e semi di papavero); il casatiello; la pizza al formaggio e l’immancabile pastiera. A questi si aggiungeranno altre uova artistiche, considerate fuori mostra, che sono omaggio ai nostri preferiti di tutti i tempi: Lucio Fontana, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Roy Lichtenstein e Jackson Pollock tra gli altri.

«È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona» (I.Calvino)