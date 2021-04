In anteprima al Trento Film Festival “Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord”

Al Trento Film Festival è atteso il debutto dello scrittore Paolo Cognetti, già vincitore nel 2017 del Premio Strega ( 1 milione di copie vendute ). Lo scrittore milanese è protagonista di un film-evento la cui regia è affidata a Dario Acocella e la pellicola è destinata a diventare la protagonista della nuova stagione cinematografica italiana: un viaggio alla scoperta del Grande Nord sulle tracce dei Maestri della letteratura americana e di Chris McCandless di Into the Wild. “ Paolo Cognetti. Sogni di un grande Nord “ propone un percorso originale e dal potente impatto visivo, sulle orme di Ernest Hemingway, Raymond Carver, H.D. Thoreau, Jack London, Herman Melville e Chris McCandless di Into the Wild, in un viaggio letterario ed emozionante dalle Alpi all’Alaska. Lo scrittore italiano – accompagnato dall’ amico Nicola Magrin, viaggiatore ed illustratore – ci guiderà nel suo viaggio tra uomo e natura ripercorrendo le parole e attraversando i luoghi di alcuni dei grandi maestri della Letteratura americana, alla ricerca di una nuova frontiera esistenziale per l’uomo e per la sua convivenza con l’Ambiente. Prima di arrivare nelle sale italiane, il documentario sarà ospite d’eccezione nella selezione in Concorso del Trento Film Festival (30 aprile – 9 maggio, online fino al 16 maggio), la più importante rassegna internazionale di cinema e culture di montagna giunta quest’anno alla 69a edizione, che ne proporrà l’anteprima italiana.