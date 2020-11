In arrivo due nuove serie targate Rai Fiction: “Vite in Fuga” e “Rita Levi Montalcini”

In arrivo due nuove serie targate Rai Fiction: “Vite in Fuga” e...

In arrivo due nuove attesissime serie targate Rai Fiction: “Vite in Fuga” e “Rita Levi Montalcini”, ecco la programmazione

“Vite in Fuga” la serie Rai Fiction, con Claudio Gioè e Anna Valle Giorgio Colangeli e Barbora Bobulova, regia di Luca Ribuoli andrà in onda in prima serata il 22/23, il 29/30 novembre e 6/7 DICEMBRE

“Vite in fuga”, serie tv in 6 serate diretta da Luca Ribuoli, ideata da Filippo Gravino e Guido Iuculano.

Vite in fuga è l’avventura straordinaria di una famiglia normale, al centro di un grande intrigo di cui non conosce ragioni e confini. Claudio e Silvia Caruana hanno denaro, rispettabilità, un matrimonio che dura da vent’anni e due figli che non hanno mai dato problemi. Finché un giorno Claudio finisce sotto inchiesta per lo scandalo finanziario della banca per cui lavora. Quando il suo collega e amico Riccardo viene trovato morto, Claudio sembra essere il principale indiziato.

La fuga appare l’unica soluzione possibile e, per sottrarsi alle minacce, scoprire la verità e riabilitare il proprio nome, Claudio accetta l’aiuto di un ex agente dei Servizi segreti, ottenendo identità fittizie e un futuro nuovo di zecca, da iniziare sotto mentite spoglie tra i monti dell’Alto Adige. Per i Caruana inizia un percorso fatto di pericoli, dubbi, sospetti, sorprese scioccanti; un percorso doloroso, ma necessario che li condurrà alla verità e a riscoprire gli autentici valori che li avevano uniti.

RITA LEVI MONTALCINI con Elena Sofia Ricci sarà trasmesso in prima serata il 26 novembre

Il film tv diretto da Alberto Negrin, con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni della scienziata italiana, è un omaggio a uno dei più grandi personaggi della recente storia italiana, il film tv racconta di Rita Levi-Montalcini a partire dal 1986, quando riceve il Premio Nobel, il più alto tra i tanti riconoscimenti che coronano una lunghissima carriera di scienziata.

sceneggiato dal regista con Roberto Jannone, Francesco Massaro e Monica Zapelli, vede tra gli interpreti Luca Angeletti, Ernesto D’Argenio, Carolina Sala, Francesco Procopio, Katia Greco, Elisa Carletti, Dora Romano, Morena Gentile, Andrea Lolli, Matteo Olivetti, Maurizio Donadoni e Franco Castellano. Ricco anche il cast tecnico che vede la direzione della fotografia affidata a Stefano Ricciotti, la scenografia di Marco Belluzzi, i costumi di Lia Francesca Morandini, il montaggio di Roberto Siciliano e le musiche di Paolo Vivaldi.