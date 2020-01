In arrivo in Italia lo spettacolo Disney “ Frozen “ sul ghiaccio – Al Palasport di Roma dal 16 gennaio 2020 ed al Mediolanum Forum di Assago ( Milano )

“Frozen, il Regno di Ghiaccio “ è il titolo dell’avvincente spettacolo che a cura di Disney on Ice rappresenta, per la prima volta in Italia, la spettacolare trasposizione su pista ghiacciata del celebre film di animazione che a tutt’oggi è la prima pellicola nella classifica degli incassi a livello mondiale.

Dal 16 al 19 gennaio a Roma e dal 23 al 26 Gennaio a Milano, presentato da “ Applauso “ in collaborazione con The Base ben sedici repliche faranno rivivere agli incantati spettatori la magia di una delle storie più emozionanti del regno Disney.

Il film, vincitore di due premi Oscar e di un Golden Globe, sarà narrato dal vivo grazie a questa nuova produzione, che coglie alla perfezione le appassionanti dinamiche fra le due sorelle Anna ed Elsa. Anna è una ragazza dal cuore grande che intraprende un viaggio epico alla ricerca della sorella Elsa, decisa a rimanere nascosta finché non riuscirà a usare liberamente tutti i suoi poteri. Il rude Kristoff, con la sua fida renna Sven, il simpatico pupazzo di neve Olaf e i magici troll, aiuteranno Anna lungo il percorso che la porterà a vincere le sue paure. Il pubblico sarà coinvolto al ritmo di brani musicali davvero entusiasmanti come “All’alba sorgerò” “Facciamo Un Pupazzo Insieme” e “ Un Problemino Da Sistemare”.

In “Disney On Ice: FROZEN, Il regno di ghiaccio” Topolino e Minnie accompagnano gli spettatori nel magico mondo di Arendelle, con ospiti speciali come le amate principesse Disney e i personaggi di Toy Story e Alla Ricerca di Nemo della Disney•Pixar, oltre ai personaggi de Il Re Leone, tutti riuniti per dimostrare che l’amore vero è l’emozione più forte e potente di tutte. Alla regia, Patty Vincent afferma, “Il nostro obiettivo è mostrare questi personaggi pieni di emozioni e in grado quindi di emozionare il pubblico e di farlo cantare e ballare per tutta la durata dello show.”

Per un’esperienza ancora più coinvolgente, la scenografia comprende scenari come lo spazio e il cielo, per proiettare il pubblico in un avvincente percorso che segue le passioni dei personaggi. Le famiglie attraverseranno le Montagne del Nord con Anna, Kristoff e Sven e vivranno dal vivo il dramma interiore di Elsa. La magia di Elsa diventerà ancora più potente grazie agli avanzati effetti speciali dello spettacolo e alla carica energica dei numeri di pattinaggio.

Lo spettacolo è prodotto da Nicole e Kenneth Feld che hanno selezionato le menti più creative e innovative del settore per creare questo show; la regia è di Patty Vincent, cheha diretto numerosi spettacoli sul ghiaccio di Feld Entertainment fra cui anche Disney On Ice presenta Rockin’ Le coreografie, veramente spettacolari, sono di Cindy Stuart, candidata per ben quattro volte al premio “Choreographer of the Year award” della Professional Skaters Association e nel 2014 candidata al premio Sonja Henie, che ha collaborato con il vincitore dell’oro olimpico Robin Cousins in occasione di diversi progetti.

Adam Wilson e Melanie Wilson LaBracio costituiscono una coppia di sceneggiatori che ha iniziato la sua carriera con le marionette nel soggiorno della casa di famiglia, quando i Wilson erano bambini. La loro creatività è sfociata nell’abilità di catturare l’attenzione dei giovani in progetti variegati come Trolls, film di prossima uscita della DreamWorks Animation, oltre ad alcune serie TV per ragazzi in collaborazione con Amazon Studios e a un’altra importante produzione Feld, Marvel Universe LIVE! Hanno collaborato anche con altre note case di produzione, fra cui The Weinstein Company, Paramount, Universal e Nickelodeon.

Il costumista è Gregory A. Poplyk, che ha lavorato in diversi contesti, dalle opere drammatiche al balletto alla lirica e soprattutto ai musical di ampio respiro.

Gli effetti luminosi sono opera di Sam Doty, cheh a collaborato alla realizzazione di spettacoli come Disney On Ice presenta Rockin’ Ever After, Disney Live! Mickey’s Music Festival, Ringling Bros. and Barnum & Bailey® Presenta Barnum Bash℠ e Ringling Bros. and Barnum & Bailey® Presenta Super Circus Heroes℠.

DISNEY ON ICE: FROZEN – IL REGNO DI GHIACCIO

ROMA (Palazzo dello sport), dal 16 al 19 gennaio 2020

Biglietti in vendita su Ticketone e Box Office Lazio

MILANO (Mediolanum Forum di Assago), dal 23 al 26 gennaio 2020

Biglietti in vendita su Ticketone

CALENDARIO ROMA

Giovedì 16.01.2020 ore 19:30

Venerdì 17.01.2020 ore 20:00

Sabato 18.01.2020 ore 11:30

Sabato 18.01.2020 ore 15:30

Sabato 18.01.2020 ore 19:30

Domenica 19.01.2020 ore 11:30

Domenica 19.01.2020 ore 15:30

Domenica 19.01.2020 ore 19:30

CALENDARIO MILANO

Giovedì 23.01.2020 ore 19:00

Venerdì 24.01.2020 ore 19:00

Sabato 25.01.2020 ore 11:00

Sabato 25.01.2020 ore 15:00

Sabato 25.01.2020 ore 19:00

Domenica 26.01.2020 ore 11:00

Domenica 26.01.2020 ore 15:00

Domenica 26.01.2020 ore 19.00

