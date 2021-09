In arrivo su Apple TV+ “The Problem With Jon Stewart”, l’attesissima nuova serie di attualità

In arrivo su Apple TV+ “The Problem With Jon Stewart”, l’attesissima nuova...

E’ prevista per il prossimo 30 settembre l’uscita, su Apple TV+, della serie di attualità “ The Problem with Jon Stewart “ della quale lo stesso giorno sarà anche presentato il podcast ufficiale. La serie verrà trasmessa inoltre, a settimane alterne, all’indirizzo https://apple.co/jon-stewart-podcast e tramite RSS, con nuovi episodi ogni settimana (dove disponibile).

“The Problem With Jon Stewart” è una serie di più stagioni, che approfondisce di episodio in episodio gli argomenti più importanti e attualmente parte del dibattito nazionale. In questa nuova serie Apple Original, Jon Stewart si confronterà con le persone interessate dal problema indagato in ogni puntata, nonché con coloro che hanno contribuito a crearne l’impatto mediatico. Insieme, discuteranno dei passi tangibili che possono portare a un percorso risolutivo. Il podcast della serie estenderà la conversazione di ogni episodio, grazie alla partecipazione dei membri dello staff di tutto lo spettacolo che arricchiranno lo show con il contributo di interviste agli attivisti di settore, approfondimenti sulle varie questioni trattate e, sì, anche molte battute.

Nato da una partnership pluriennale con Apple TV+, “The Problem With Jon Stewart” sarà presentato da Jon Stewart, che è anche produttore esecutivo con la sua Busboy Productions. La serie è prodotta dalla showrunner Brinda Adhikari, insieme al manager di lunga data di Stewart, James Dixon, e Richard Plepler con la sua EDEN Productions, che ha un accordo di produzione esclusivo con Apple. Chelsea Devantez è la sceneggiatrice capo e Lorrie Baranek è alla supervisione della produzione.