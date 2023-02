In diretta dalla Royal Opera House di Londra nei cinema di Roma “ Il Barbiere di Siviglia “

Dalla famosa aria di apertura del Barbiere “Largo al factotum”, con il suo grido “Figaro! Figaro!”, all’aria grintosa di Rosina “Una voce poco fa”, il capolavoro di Rossini è un’opera appassionata e divertente, rappresentata per la prima volta più di 200 anni fa. Con fuochi d’artificio vocali, amanti intriganti e un barbiere molto indaffarato, l’opera regalerà una serata al cinema perfetta e entusiasmante. La Royal Opera House, che dal 2008 porta l’opera e il balletto al pubblico di tutto il mondo è lieta di annunciare che, mercoledi 15 febbraio prossimo “ Il Barbiere di Siviglia “ di Gioachino Rossini arriverà sul grande schermo a Roma ed in altri 20 paesi del mondo direttamente dal Covent Garden di Londra. Per l’evento in diretta, Rafael Payare dirige un cast internazionale di livello mondiale nella scintillante produzione di Moshe Leiser e Patrice Caurier: Aigul Akhmetshina nel ruolo di Rosina; Andrzej Filończyk nel ruolo di Figaro; Lawrence Brownlee nel ruolo del Conte Almaviva; Bryn Terfel nel ruolo di Don Basilio; Fabio Capitanucci nel ruolo di Bartolo; Ailish Tynan nel ruolo di Berta e Josef Jeongmeen Ahn nel ruolo di Fiorello. La stagione della Royal Opera House è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con MYmovies.it. A Roma l’avvenimento verrà proiettato nei seguenti cinema: Alhambra, Barberini, Lux,Odeon Multiscreen, The Space magliana Parci De’ Medici. The Royal Opera

IL BARBIERE DI SIVIGLIA Durata circa 3 ore e 15 minutiOrchestra of the Royal Opera House Royal Opera Chorus

Music: Gioachino Rossini

Conductor: Rafael Payare

Directors: Moshe Leiser and Patrice Caurier

Set designer: Christian Fenouillat

Costume designer: Agostino Cavalca

Lighting designer: Christophe Forey

Rosina: Aigul Akhmetshina

Figaro: Andrzej Filończyk

Count Almaviva: Lawrence Brownlee

Don Basilio: Bryn Terfel

Bartolo: Fabio Capitanucci

Berta: Ailish Tynan

Fiorello: Josef Jeongmeen Ahn