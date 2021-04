In esclusiva in streaming su Nexo+ “ Asimmetria”: film opera prima della promettente regista serba Maša Nešković

In esclusiva in streaming su Nexo+ “ Asimmetria”: film opera prima della...

Un nuovo titolo, enigmatico, d’autore, arricchisce il catalogo cinematografico di Nexo+:un film su tre storie di separazione, amicizie, amori, addii nella Belgrado contemporanea diretto dalla regista serba Maša Nešković.

La pellicola sarà trasmessa, in esclusiva streaming su Nexo+, dal 16 aprile dopo la presentazione in anteprima al Trieste Film Festival e tratta storie di separazione, amicizie, amori, addii nella Belgrado contemporanea, tre racconti che, in fondo, raccontano una stessa storia: una ragazza e un ragazzo trascorrono insieme gli ultimi giorni della loro spensierata pausa estiva, mentre si avvicina il giorno in cui la ragazza dovrà lasciare il paese per sempre.

Una giovane donna e un giovane si incontrano ascoltandosi attraverso le pareti di un vecchio edificio. Si legano rapidamente e si buttano in una appassionata relazione amorosa. Mentre esplora con lui la città che aveva lasciato da bambina, la giovane inspiegabilmente sente di averlo già incontrato prima. Una donna e un uomo si separano dopo 20 anni di matrimonio. Ognuno cerca di trovare un posto tutto suo, ma c’è qualcosa che impedisce loro di andare avanti. L’estate è calda, le strade di Belgrado si riempiono delle storie vuote di queste coppie che si intrecciano in modo quasi casuale. Mentre la narrazione si svolge, emerge il quadro più ampio di una sola coppia – una coppia in tre fasi chiave della propria vita.

Il film è scritto dalla stessa Maša Nešković con Vladimir Arsenijević e Staša Bajac ed il numeroso cast comprende Daria Lorenci Flatz, Uliks Fehmiu, Mira Janjetović, Mladen Sovilj, Lola Vitasović, Mateja Poljčić, Dubravka Kovjanić, Milica Stefanović, Tamara Krcunović, Ljubomir Bandović.