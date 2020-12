In esclusiva su Prime Video “10 giorni con Babbo Natale “di Alessandro Genovesi

Carlo ( Fabio De Luigi ) e Giulia Rovelli ( Valentina Lodovini ), una coppia tipica dei nostri convulsi e complicati tempi moderni, deve affrontare un altrettanto tipico problema: Giulia ha un lavoro che non vuole abbandonare; dovrà quindi essere Carlo ad occuparsi delle incombenze connesse al nuovo status familiare e sarà quindi il “ mammo “ di casa, condizione questa che non lo esalta davvero.

A complicare la già infuocata situazione in famiglia, si aggiungono due fatti nuovi: Carlo vorrebbe tornare ai ruoli della famiglia “tradizionale” riprendendo il suo lavoro e, come se non bastasse, Giulia è in vista di una promozione che la porterebbe ad affrontare un ruolo dirigenziale in Svezia, previo colloquio da sostenersi a Stoccolma.

L’idea che viene a Carlo per “ distendere “ la intricata situazione è attraente: un viaggio, famiglia al completo, in camper proprio in Svezia dove Giulia deve sostenere il colloquio?

Il viaggio finalmente intrapreso non sarà da classificarsi decisamente normale perché una serie di imprevisti lungo il percorso renderanno assolutamente movimentato il trasferimento verso il Nord d’Europa: anche Babbo Natale farà parte della serie esilarante di imprevisti.

Il film di Genovesi è senz’altro il sequel di “ 10 giorni senza mamma “, anch’esso ambientato in periodo natalizio, del quale era protagonista la medesima famiglia Rovelli e porta alla ribalta il problema della inversione dei ruoli all’interno della famiglia,ma con la novità interessante, della presenza di un singolare Babbo Natale ( Diego Abatantuono ) che si presenta come uno smemorato che lo credono invece uno smeromato signore qualunque.

Il film é una produzione Colorado Film in collaborazione con Medusa Film.