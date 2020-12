In fumetteria il numero zero di “La foresta e la scure “ esordio del team up FLASH-ZAGOR

In fumetteria il numero zero di “La foresta e la scure “...

Un albo a tiratura limitata con due copertine speciali per il nuovo eccezionale cross over tra l’Universo DC e gli Eroi Bonelliani:è l’interessante proposta della casa editrice Sergio Bonelli offre per lanciare il team Zagor e Flash che condurrà il lettore nel cuore della foresta di Darkwood.

Dopo “Relazioni pericolose”, l’albo che aveva testimoniato il primo incontro tra Dylan Dog e Batman (o meglio: tra Joker e Xabaras), ora è il momento di Barry Allen e Zagor, due eroi che da oltre sessant’anni intrattengono lettori di ogni età con storie ricche di colpi di scena, disegni mozzafiato e incredibili misteri

L’albo, che debutta in fumetteria e sullo shop online di Sergio Bonelli Editore ci condurrà nel cuore della foresta di Darkwood in una prospettiva del tutto inedita ed è intitolato “ La scure e il Fulmine “: sarà composto di 32 pagine a colori in formato 16×21 cm, con una storia scritta da Giovanni Masi & Mauro Uzzeo e disegnata da Davide Gianfelice con i colori di Luca Saponti.

Lo speciale numero 0 a tiratura limitata sarà presentato con due copertine interconnesse tra loro, entrambe firmate da Carmine Di Giandomenico.

Ad arricchire l’albo – che vede faccia a faccia lo Spirito con la Scure, creato da Guido Nolitta e realizzato graficamente da Gallieno Ferri, e The Flash, creato da Gardner Fox e Harry Lamper – ci saranno anche tante curiosità e dietro le quinte del nuovo capitolo dell’eccezionale progetto di crossover in cui gli Eroi bonelliani incontrano quelli dell’universo DC.

Soggetto e Sceneggiatura: Giovanni Masi e Mauro Uzzeo, Disegni: Davide Gianfelice, Colori: Luca Saponti