In prima tv Sky Cinema e NOW mercoledì 7: “Finale a sorpresa – Official Competition”, con Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martinez

In prima tv Sky Cinema e NOW mercoledì 7: “Finale a sorpresa...

Penelope Cruz, Antonio Banderas ed Oscar Martinez sono i protagonisti della commedia sarcastica di Gastón Duprat e Mariano Cohn che verrò trasmessa mercoledì 7 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.

La commedia, presentata in concorso alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia tratta delle vicissitudini di Lola Cuevas (Penelope Cruz), un’eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane, deciso a lasciare il segno nella storia.

L’ambiziosa impresa richiede i più grandi talenti, così Lola scrittura due stelle della recitazione: il divo sciupafemmine di Hollywood, Félix Rivero (Antonio Banderas) e il capofila del cinema e del teatro impegnato, Iván Torres (Oscar Martínez). Due attori agli antipodi ma entrambi leggende, con un carisma e un ego ineguagliabili, sono costretti da Lola ad affrontare delle prove esilaranti e originali che li metteranno a dura prova. Riusciranno a superare la loro rivalità per dare vita a un capolavoro?