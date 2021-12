In corso ad Ostia una rassegna dedicata a Paolo Poli

“ La mente è come l’ombrello, per funzionare deve essere aperta”: è la frase con la quale il grande Paolo Poli intendeva sollecitare l’interesse del pubblico per la sua pregevole attività.

Ora, a quasi cinque anni dalla morte, per iniziativa dell’Associazione Arcadia, la Sala a lui dedicata, ad Ostia, inaugurata ad Ostia nel dicembre 2019, ospiterà nelle date del 14, 16 e 20 dicembre alle ore 21.00, una mini rassegna teatrale dedicata al grande artista. Tre spettacoli gratuiti per omaggiare l’attore, regista teatrale e cantante che ha fatto della sua verve e comicità un vero e proprio stile teatrale.

Dissacrante e profondo, onirico e surreale, ha dato vita ad un genere teatrale di grande vitalità e comicità.

Dal 14 dicembre si aprirà la rassegna “Ombrelli” che propone tre spettacoli musicali e teatrali di grande impatto, con l’intento di regalare al pubblico momenti interpretativi comici sì, ma anche di poesia e suggestione.

I primi due spettacoli musicali in programma vedono la partecipazione di artisti che hanno girato l’Italia e l’Europa con grande successo: “VIVA LA DIVA” – LA LA MCCALLAN, con Daniele Pacini e Stuart Lindsay (14 dicembre 2021) e “MIGRAZIONI SONORE” di e con H.E.R. – Erma Pia Castriota (16 dicembre 2021); il terzo spettacolo in cartellone, “A QUALCUNO PIACE KARMA”, interpretato dal duo di drag queen “Karma B” (20 dicembre 2021).

L’Arcadia propone un momento di divertimento e di riflessione per affrontare un tema di cui ancora, purtroppo, si parla poco e male: i diritti LGBT.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Lazio e la rassegna vede alla Direzione Artistica Donatella Zapelloni.

Inclusività e integrazione sono alla base di un’accoglienza senza discriminazioni di genere per aspirare a vivere davvero in un mondo a colori.

Sala Paolo Poli

Viale Capitan Consalvo 2 – Ostia Lido

Ingresso gratuito

Prenotazione obbligatoria 0656320304 – 3381091411

Accesso solo con Super Green Pass e mascherina